DIRECTO | Huelga general en Cataluña

Eduard Navarro

Comunicado de anonymous Cataluña: "Hace 3 días que se nos pide hacer una llamada a la no violencia: Nosotros SIEMPRE defenderemos la no-violencia.

Lamentamos y desaprobamos la quema de coches y el lanzamiento de objetos contra la policía, al igual que la agresión que hubo anoche en el Paseo de Gracia contra un motorista, pero hacer barricadas con contenedores con fuego o no, cortar carreteras, hacer presión o protegerse la cara para no ser identificado NO ES VIOLENCIA"