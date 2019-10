Cayetana Álvarez de Toledo se encara a un grupo de estibadores que la increpaba en el centro de Barcelona

Increpada por un grupo de estibadores en huelga, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha decidido encararse con ellos en la céntrica Plaça de Sant Jaume de Barcelona, sede del Ayuntamiento y del Palau de la Generalitat.

En la Plaza San Jaime.

Porque esta es una huelga golpista e inútil. Y porque la democracia no hace huelga ni la hará. pic.twitter.com/EtMxieucgB — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 18, 2019

Álvarez de Toledo ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo del momento en el que se oye a un grupo de personas gritando "in, inde, independènica" y "llibertat pressos polítics" mientras ella se acerca y les habla (aunque no llega a distinguirse qué les dice). En el tuit sí ha incluido una reflexión: "Porque esta es una huelga golpista e inútil. Y porque la democracia no hace huelga ni la hará".

Cayetana Álvarez de Toledo, ante grupos de estibadores que siguen en Sant Jaume. La increpan y ella se da la vuelta y les encara. pic.twitter.com/qrsROcVhgc — Carlos Franganillo (@cfranganillo) October 18, 2019

En otro vídeo compartido por el periodista de TVE Carlos Franganillo se aprecia a un grupo de unas 12 personas, varias de ellas con chaleco reflectante, gritando frente a la portavoz popular a apenas dos o tres metros de distancia y con varios cámaras de televisión como testigos. Entre Álvarez de Toledo y los manifestantes se interponen enseguida varios agentes de seguridad.

La portavoz parlamentaria del PP retó ayer al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a convocar otro referéndum de autodeterminación: "Atrévase a convocar otro referéndum y se va a encontrar con lo que se encontraron sus colegas", dijo.

Cataluña vive este viernes su cuarta huelga general en menos de dos años vinculada al proceso independentista, convocada por los sindicatos independentistas Intersindical-CSC y Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) para protestar por la sentencia del procés.