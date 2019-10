Ernesto Valverde: "¿La fecha del Clásico? Espero que juguemos ese partido antes de acabar la primera vuelta"

El FC Barcelona es líder provisional después de hacer un partido perfecto frente al Eibar. El tridente marcó en su totalidad, la defensa funcionó bien y los tres puntos se van a Barcelona de la mano del combinado blaugrana y Valverde es consciente de lo que supone esta victoria: "Aquí es un campo en el que se sufre, hemos hecho un buen partido, muy mentalizados desde el principio, era una prueba importante para nosotros tras el inicio de Liga que tuvimos", dijo.

Ernesto Valverde, después de ganar en Ipurúa, no dudó en elogiar el partido que hicieron sus defensas, especialmente Samuel Umtiti, que volvió a la zaga central después de mucho tiempo: "Umtiti ha hecho un gran partido, para cualquier central es difícil este campo y este rival, más para él que llevaba mucho tiempo sin jugar, pero hoy necesitaba la experiencia de 'Samu' y por eso he apostado por él", aseguró.

El entrenador del conjunto culé habló además del aplazamiento de 'El Clásico', que aún no tiene una fecha concreta a falta de la decisión de Competición: "Espero que juguemos ese partido antes de acabar la primera vuelta, está de moda no ponerse de acuerdo en cuestiones políticas al menos pongámonos de acuerdo en la fecha de 'El Clásico', no parece tan difícil", concluyó diciendo.