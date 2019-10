Roger Federer: "No fui invitado, no lo esperaba"

Este sábado Rafa Nadal se casó con su novia Xisca Perelló en un enlace que tuvo lugar, como no podía ser de otra manera, en la isla de Mallorca, lugar de nacimiento de ambos cónyuges.

En dicha boda una de las ausencias más notables fue la de Roger Federer. El tenista suizo ha sido siempre el gran rival de Nadal en el mundo del tenis en estos años pero su relación está muy lejos de ser mala. Al contrario, es muy buena. No obstante, el suizo no fue invitado.

"No fui invitado, cosa que tampoco esperaba. Nos llevamos muy bien. En una boda invitas a las personas con las que quieres compartir la mayor parte de tu tiempo. Por eso no es un problema para mí. Le felicité por su matrimonio. Sabía que no me contestaría de inmediato porque tendría cosas mejores que hacer, como estar de fiesta. Estoy muy feliz por él y espero que haya pasado un día estupendo", explicó.