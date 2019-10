El espectacular comienzo de temporada del Liverpool no ha obtenido el premio de igualar al del Chelsea de la temporada 2005/2006, entrenado por José Mourinho. Los de Jurgen Klopp han puesto fin a su exitosa racha de ocho victorias consecutivas este domingo en Old Trafford al empatar a uno con el Manchester United.

Aquel Chelsea, por su parte, consiguió los tres puntos en los primeros nueve partidos de la temporada. Un equipo que contaba con emblemáticos jugadores como Terry, Carvalho, Lampard, Makelele o Drogba. Acabaría ganando la competición, su segunda consecutiva, ocho puntos por encima del Manchester United. También levantarían la Community Shield, superando al Arsenal. No obstante, el récord absoluto de mejores comienzos lo tiene el Tottenham de la temporada 1960/1961, que no cedió ningún punto en los primeros once choques. Consiguieron 22 puntos, por los 27 del Chelsea, debido a que por aquel entonces las victorias otorgaban una recompensa de dos puntos. También ganó la Premier League con una renta de ocho puntos sobre su más inmediato perseguidor, el Sheffield Wednesday.

El Liverpool ha cedido este domingo su primer punto en la Premier League desde el 3 de marzo. Ponen fin al espectacular dato de 17 triunfos consecutivos en liga -en dos temporadas diferentes-, quedándose así a una de las 18 del Manchester City comandado por Pep Guardiola.

El equipo red mantiene el liderato seis puntos por encima de los citiyzen. Completan los puestos europeos Leicester, Chelsea y Arsenal. El Manchester United, verdugo de los récords para el Liverpool, marcha 13º en un pobre inicio de campaña.