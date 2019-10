Manu Carreño: "A Zidane le falta un plan dentro y fuera del campo"

El Real Madrid se enfrenta al Galatasary este martes en el próximo encuentro de Champions. Los de Zidane, que acumulan una derrota y un empate, se complicarán mucho la andadura en la Liga de Campeones si pierden. El director de El Larguero, Manu Carreño, opinó sobre la situación del club blanco.

"A Zidane le falta un plan dentro y fuera del campo. Hay que recordar que se fue tras ganar tres Champions seguidas por algo parecido a lo que le pasó a Guardiola: porque su discurso ya no calaba en el vestuario. Zidane entendió que ese discurso llegó a su fin coincidiendo con al marcha de Cristiano", comenzó.

Carreño achacó la situación del entrenador a los movimientos en la plantilla del club. "Zidane en este verano ni ha sabido, ni ha podido, ni ha querido, o las tres cosas a la vez, hacer la renovación de una plantilla que era necesaria. No quería a Bale pero lo tiene, no quería a James pero lo tiene, quería a Pogba y no lo tiene...", añadió.

"Está un poco con el gesto torcido aunque lo disimula bien. En el Madrid no tienen la confianza que tenían antes. En el campo no tiene un plan futbolísitico y no parece tenerlo fuera", dijo.

"Cuidado lo que pasa mañana ante el Galatasaray. Llevan una derrota y un empate, perdiendo mañana se complica muchísimo. El liderato lo tiene muy complicado, pero yo creo que tiene tiempo para ser segundo de grupo y seguir en la liga de Campeones. Las sensaciones son de un equipo desgastado que no se ha podido renovar, probablemente porque Zidane no ha querido o podido". "Hizo lo más difícil en la anterior etapa: tener a los 23 jugadores enchufados. Ahora no tiene ni a cinco", concluyó.