Jurgen Klopp fue crítico con el estilo defensivo del Manchester United ante su equipo y tuvo la respuesta de José Mourinho, ahora comentarista de televisión. "Ellos solo trataban de defenderse de nosotros", señaló el técnico alemán después del choque que acabó con empate a uno y que impidió que el Liverpool alcanzase su victoria número 18 de forma consecutiva en la Premier League.

"Desde que estoy en Inglaterra el United siempre ha jugado así. No estoy frustrado por ese estilo. No es una crítica, es solo un hecho. Cuando piensas en un partido entre el United y el Liverpool piensas en dos equipos atacando, pero no es así", añadió haciendo referencia al estilo de su rival en los últimos años, gran parte de ellos con Mou en el banquillo.

El portugués tiró de ironía para hablar de las palabras de Klopp. "No le gustó el menú. A él le gusta la carne y le pusieron pescado. Por eso no está contento", dijo alegando que la táctica de Solskjaer había funcionado ante el Liverpool. "Ellos [por el Liverpool] son más fuertes contra equipos que le dan la oportunidad de hacer transiciones y contraataques. El United no lo hizo y [a Klopp] no le gustó el menú", señaló el portugués.

"Si guera Ole estaría orgulloso, aunque también algo frustrado porque los chocos lo dieron todo", dijo un Mourinho cuyo nombre se cantó en las gradas en algunos momentos del partido.