Las 'preguntas canallas' de Carrusel: "¿En una clasificación de entrenadores estrategas, en qué lugar situarías a Zidane?"

Carrusel Deportivo sometió a sus analistas a las 'Preguntas Canallas' de Dani Garrido. Antón Meana, Julio Pulido, Mario Torrejón, Antonio Romero, Jordi Martí, Jesús Gallego, Miguel Martín Talavera, Lluis Flaquer e Itrrualde Gonzáelz se mojaron y contestaron a todo.

Las 'PREGUNTAS CANALLAS' de Dani Garrido



¿Si hubiera una clasificación de entrenadores estrategas de Primera, en qué lugar situarías a Zidane?



pic.twitter.com/knViVu0qLO — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 20, 2019

Si Zidane no gana en Estambul, ¿qué entrenador empezará a sonar?

Mario Torrejón: "José Mourinho".

¿Responsabilidades de la derrota ante el Mallorca?

Antonio Romero: "Zidane tiene un 70% de las responsabilidades. Los jugadores: 30%".

¿Debió plantearse la posibilidad de aplazar el Espanyol - Villarreal?

Jordi Martí: "En la agenda del Tsunami Democrático no estaba el Espanyol - Villarreal. Si el propio ministro Grande-Marlaska no pediría aplazar el Clásico, imagínate este".

Messi, Suárez y Griezmann empiezan a entenderse. ¿Cuál ha sido el mejor tridente del Barça que hayas visto?

Flaquer: "Messi, Eto'o y Henry"

Si hubiera una clasificación de estrategas entre los entrenadores ¿en qué puesto estaría Zidane?

Julio Pulido: "Si no el último, el penúltimo. En descenso, eso seguro. Eso lo llevo diciendo mucho tiempo, incluso cuando ganó la Champions. Siempre he pensado lo mismo de él. No sé si otros pueden decir lo mismo".

De 0 a 10, ¿qué nota le pones al arbitraje español?

Iturralde: "Tienen calidad de 9 y ahora mismo están a un nivel de 5"

Costa no está en su mejor momento. ¿Quién es el mejor delantero centro que has visto en el Atlético de Madrid?

Miguel Martín Talavera: "Radamel Falcao García".