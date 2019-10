En la Barra Libre de SER Deportivos han analizado la situación actual del Atlético de Madrid y, sobre todo, la del Real Madrid tras la derrota del cuadro madridista en Mallorca. ¿Quién es el máximo responsable de la situación?

Antonio Romero: "La segunda unidad del Real Madrid no tiene la calidad que tenía cuando Zidane se atrevía a hacer nueve o diez cambios entre dos competiciones. Esta unidad B tiene poco que ver. El entrenador algo de responsabilidad tiene, pero esta unidad se parece muy poco a aquella".

Jordi Martí: "No podemos exculpar a Zidane. En Mallorca el Madrid tiene que ganar con la unidad A, la B o la C. Como dijo Mijatovic en Carrusel Deportivo "Zidane no sabe a lo que quiere jugar". No le adivinamos el plan. Además, si no fichas a cinco tios que amenacen el once de gala no te vas a salir con la tuya y a Zidane le va a costar mucho hacer la limpia".

Antón Meana: "Pero es que el problema no es ni Zidane ni es la unidad b, es la unidad A. El vestuario es elitista y no tiene muchas ganas de trabajar. El problema es Kroos, Marcelo, Isco...".

Miguel Martín Talavera: "Cuando un equipo tan grande como el Real Madrid fracasa y naufraga dos años consecutivos. Cuando un equipo tan grande lo hace tan mal durante tanto tiempo el problema lo tienen todos. La planificación, jugadores que ni están ni se le esperan, el entreandor que coge el timón y el barco va a la deriva...".