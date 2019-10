Alfredo Relaño: "Hazard no está dando el nivel"

Eden Hazard sumó este martes su tercer partido con el Real Madrid en la Liga de Campeones pero no pudo lograr estrenarse como goleador del equipo blanco en la competición. El internacional belga formó parte del once inicial de Zinedine Zidane para el choque ante el Galatasaray, formando tridente atacante con Rodrygo y Benzema pero no pudo crear peligro sobre la portería del equipo turco.

Hazard estuvo sobre el terreno de juego 71 minutos. En ese momento,el técnico blanco decidió quitarle del campo para que entrara el brasileño Vinicius. Fue la hora del análisis de su juego en Carrusel Deportivo. Así, Dani Garrido aseguró que fue un partido en el que el delantero volvió a ser "intrascendente" para su equipo.

"El belga hace poco para ser el fichaje importante del Real Madrid esta temporada. No está dando el nivel. Sabemos lo que es por lo que ha hecho antes, no por lo que está haciendo ahora", subrayó Alfredo Relaño en los micrófonos de la SER.