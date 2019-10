El 'accidente' de Pablo Motos que no se vio en 'El Hormiguero'

Este lunes, Fernando Alonso fue a divertirse a 'El Hormiguero', el programa que Antena 3 emite en el access prime time. Dos años después de su visita, el piloto regresó al espacio capitaneado por Pablo Motos para hablar de cómo está viviendo esta nueva etapa profesional, ya alejado de los circuitos de Fórmula 1, y de paso someterse a algún que otro desafío.

Uno de los momentos más divertidos de la noche fue cuando Motos y Fernando Alonso protagonizaron una carrera con unos carritos de la compra tuneados para la ocasión. Para más inri, tenían que recoger productos de supermercado colocados en el circuito. El primero en conseguir cinco ganaba.

Como era de esperar, el asturiano salió victorioso de esta carrera, que se desarrolló con total normalidad…al menos durante la emisión del programa.

Y es que como es habitual, 'El Hormiguero' realiza siempre varios ensayos de las pruebas que después se van a hacer en antena. Esta vez, Pablo Motos quiso compartir el momento en el que probaron esta acción y el presentador se cargó su coche tras colisionar con una estantería. "Probando una acción con Fernando Alonso me he cargado el coche... Quizás no lleguemos a esta noche", escribió.

