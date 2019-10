El deporte siempre regala historias especiales. Ejemplo de ello es la de José Luis Hidalgo, un seguidor del Athletic de 92 años que hace 72 se fue a vivir a Uruguay y ha vuelo a San Mamés.

Respecto a su relación con su club, José Luis explica que "es como cuando uno tiene madre, la ve ahí. Pero cuando la pierde, la extraña", en un reportaje para El Día Después de Movistar+.

"Yo soy de la época de Zarra, de Gainza, Oceja... Si se compara con aquello, es distinto. Pero el fondo es el mismo, el alma está dentro. Pierden o ganen, lo llevan. Es difícil decir qué es. Para mí, algo grande", explica sobre su club.

El motivo de su vuelta: el fallecimiento de su hermana. El Athletic tuvo un precioso gesto con este aficionado y le invitó a San Mamés y le permitió conocer a dos de sus mejores jugadores: Iñaki Williams e Iker Muniain.

"Esto para mí es un sueño, otro sueño más. Cuando me despierte pensaré ¿Es un sueño o no?... ¿Si me han hecho feliz? demasiado feliz", concluye.