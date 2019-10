Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo

Alineaciones probables

Slavia Praga: Kolár; Coufal, Kúdela, Frydrych, Boril; Masopust, Sevcík, Soucek, Stanciu, Olayinka; y Tecl.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Arthur; Messi, Suárez y Griezmann.

Árbitro: Bobby Madden (ESC).

Estadio: Eden Arena.

Dónde ver la Champions en directo

El partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones entre el Slavia Praga y el Barcelona podrás verlo por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones a partir de las 21:00 horas. También podrás conectarte a los canales de Carrusel Deportivo en Youtube, Twitter y Facebook para seguir la retransmisión de todo el equipo de la SER con Dani Garrido al frente.

Slavia - Barcelona: las estadísticas del partido (21:00 h)

La previa del Slavia - Barcelona

El FC Barcelona visita este miércoles al Slavia Praga en el Eden Arenaen el tercer partido de la fase de grupos de la Champions, donde todavía no ha podido ganar con tranquilidad y espera hacerlo superando la trampa checa. De momento, el conjunto catalán no pasó del empate ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park (0-0), donde su rival desperdició un penalti y donde no dejó una buena imagen, y tuvo que remontar en el Camp Nou contra el Inter de Milán (2-1) en un partido que dejó, eso sí, un mejor sabor de boca tras una discreta primera parte.

Sobre el papel el Barça es y debe ser claro favorito, pero este Slavia Praga, que no tiene nada que perder en este grupo de la muerte, ya asustó al Inter de Milán en la primera jornada y resistió bastante bien, pese a perder, ante el Borussia Dortmund.

Los checos, que obtuvieron el doblete el pasado curso y afrontan esta Champions con la ilusión de regresar a la élite más de una década después, quieren resistir ante un Barça que tiene una historia de amor y odio con Praga, la ciudad de las cien torres.

El punto débil del Barcelona

El Barça solo ha ganado cuatro de sus últimos catorce partidos lejos del Camp Nou en competición europea -con otros seis empates y cuatro derrotas- y necesita mejorar ese dato si quiere, de veras, aspirar a recuperar un cetro que no ostenta desde 2015. La buena racha ante equipos checos podría ayudar a pensar que este duelo es un trámite, pero no será así.

Para esta tercera jornada, en la que deben evitar cualquier tipo de sorpresa si quieren aspirar a salir líderes de la primera vuelta de esta fase de grupos, Ernesto Valverde no podrá contar con los lesionados Sergi Roberto ni Samuel Umtiti, baja de última hora con una contusión en la rodilla.

El eje de la defensa estará formado por la pareja habitual, un Gerard Piqué que estaba sancionado en el triunfo en LaLiga Santander contra el Eibar y Clement Lenglet, y se espera ver de nuevo al tridente formado por Messi, Suárez y Griezmann en ataque, que ya dio sus primeras muestra de letalidad en Ipurua, siendo el centro del campo el lugar que podría dar sorpresas.