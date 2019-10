Indignación del entrenador del Gremio: "Incluso una embarazada nos haría un gol"

Na coletiva pós-jogo, Renato Gaúcho saiu em defesa do time do Grêmio, mas reconheceu atuação abaixo da crítica: "Foram cinco falhas nossas. Hoje, se bobear, uma mulher grávida faria gol no Grêmio".



Leia mais sobre a derrota tricolor: https://t.co/yaNRQsonYb pic.twitter.com/vAH5e8TcWf