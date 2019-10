Los 10 'españoles' que estarán en la final de la Copa Libertadores

El próximo 23 de noviembre se disputará en Santiago de Chile la final de la Copa Libertadores, con la novedad de disputarse por primera vez a partido único, y con un esperado duelo entre River Plate y Flamengo, que ganaron sus respectivos duelos nacionales a Boca Juniors y Gremio respectivamente.

En la final habrá más protagonismo español que nunca, con hasta 10 jugadores que pasaron por LaLiga, incluido uno de nacionalidad española, algo poco habitual en el fútbol sudamericano.

Repasamos quiénes son y qué protagonismo tendrán los 10 'españoles' que podrán jugar dicha final.

Flamengo

Diego Alves: Veterano portero brasileño que destacó durante una década en Almería y Valencia con fama de 'parapenaltis' (récord de LaLiga: 16 de 37). A sus 34 años es el guardameta titular del Flamengo.

Filipe Luis: Llegó al fútbol español en las filas del Real Madrid Castilla, debutó en Primera con el Deportivo y pasó sus mejores años durante casi una década en el Atlético de Madrid llegando a jugar dos finales de Champions. Este verano decidió volver al fútbol de su país, siendo un fijo en el once.

Pablo Marí: A sus 26 años ya es un trotamundos del fútbol mundial. Debutó en LaLiga muy joven con el Mallorca y tras pasar por Segunda B y Segunda con el Nástic hizo las maletas. No llegó a debutar con el Manchester City, pero desde ahí tuvo cesiones en Girona y Deportivo en Segunda División y en el NAC Breda de la Eredivisie. Con el Flamengo es central titular y fue uno de los goleadores en la semifinal ante Gremio.

Diego Ribas: Otro de la generación del 85, como Diego Alves y Filipe. Estuvo en dos etapas en el Atlético de Madrid, además de en otros grandes europeos como el Oporto, el Werder Bremen o la Juventus. Con el Flamengo no es titular indiscutible, pero su calidad todavía puede tener repercusión.

River Plate

Germán Lux: A sus 37 años, el meta suplente de los argentinos difícilmente jugará la final (el puesto es fijo para Franco Armani), pero es un importante integrante de la plantilla desde su llegada después de una década en LaLiga en las filas de Mallorca y Deportivo.

Bruno Zuculini: Mientras pertenecía al Manchester City encadenó cesiones poco fructíferas, algunas de ellas en España: Valencia y Córdoba en Primera y Rayo en Segunda fueron sus experiencias en LaLiga. No jugó por lesión la semifinal ante Boca y tampoco se le espera como titular en la final.

Javier Pinola: Quizá el menos recordado en España. Con apenas 19 años fichó por el Atlético de Madrid y llegó a debutar en LaLiga jugando dos partidos con el primer equipo. Después permaneció diez años en el Núremberg alemán antes de volver a su país.

Leo Ponzio: Veteranísimo mediocentro, crucial en el equipo campeón del pasado curso. Pasó en dos etapas por el Zaragoza, dejando huella en La Romareda y dando muestras de su carácter y su liderazgo.

Enzo Pérez: Considerado en los primeros años de su carrera como una de las grandes promesas argentinas, su paso por el Valencia no fue todo lo bueno que se esperaba. En tres temporadas no tuvo excesiva continuidad y no levantó títulos. En River su rol es de mayor importancia.

Santos Borré: Fichó antes de cumplir los 20 años por el Atlético de Madrid, pero no llegó a debutar con el equipo colchonero. Sí lo hizo con el Villarreal en una cesión de media temporada en la que anotó dos goles ante Osasuna. Con River es titular en la delantera.