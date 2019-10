Qué debe hacer un futbolista si recibe ofertas para amañar partidos

La FIFA ha organizado sesiones informativas con los jóvenes que participarán en el Mundial Sub 17, que comienza este sábado en Brasil, para orientarles a "detectar", "declinar" y "denunciar" posibles amaños durante la competición, informó este viernes la entidad.

"Los jugadores Sub 17 están en el inicio de sus carreras y por ello resulta fundamental que les demos los instrumentos adecuados para proteger la integridad del fútbol", afirmó Oliver Jaberg, director adjunto de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, en un comunicado.

El objetivo es mostrar a los 504 futbolistas nacidos entre 2002 y 2004, de 24 países diferentes, las estrategias para evitar la "manipulación de partidos y las apuestas".

"La prevención es esencial. Para nosotros es fundamental adoptar un enfoque proactivo e insistir mediante un diálogo abierto en la importancia de la integridad", indicó Jaberg, quien también es director de la Subdivisión de Integridad y Servicios Jurídicos Institucionales de la FIFA.

La FIFA, que organiza estas sesiones desde 2018, recordó que cualquier "tentativa de contacto" que busque "manipular" el resultado de un partido o "actuar de forma corrupta" puede denunciarse de forma anónima mediante la aplicación para teléfonos móviles "FIFA Integrity" o en la plataforma en línea BKMS.

"Puede que lo hayan leído en las noticias y sepan que existe, pero es muy importante que entiendan cómo les puede afectar", comentó el seleccionador de Canadá Sub 17, Andrew Olivieri, citado en la nota.

La XVIII edición del Mundial Sub 17 empezará este sábado con el partido inaugural entre Brasil y Canadá.

Las 24 selecciones participantes disputarán un total de 52 partidos en cuatro estadios de Brasil: el Bezerrao, en Brasilia; el Olímpico y el de la Serrinha, en Goiania; y el Kléber Andrade, cerca de la ciudad de Vitória.

Nigeria, la selección más laureada de la categoría con cinco títulos, y Holanda, ganadora de los dos últimos campeonatos europeos Sub 17, se presentan como las máximas favoritas para suceder a Inglaterra, que no podrá defender el título que ganó en la India en 2017 al no clasificarse para esta fase final.

En el grupo A se encuentran Brasil, Canadá, Nueva Zelanda y Angola. Por el B jugarán Nigeria, Hungría, Ecuador y Australia.

En el C quedaron encuadradas las selecciones de Corea del Sur, Haití, Francia y Chile.

El grupo D está compuesto por Estados Unidos, Senegal, Japón y Holanda, mientras que en el E aparecen España, Argentina, Tayikistán y Camerún.

Cierran en el F los combinados de Islas Salomón, Italia, Paraguay y México.