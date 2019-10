Este sábado en la Primera Iberdrola se ha vivido el momento más tierno de la jornada en la previa del Madrid CFF - FC Barcelona. Ha ocurrido en el momento de saltar al campo, cuando la capitana del Barcelona Alexia Putellas ha cogido de la mano a la pequeña con la que estaba emparejada. Esta, vestida con la equipación del Madrid CFF, no ha entendido por qué tenía que salir con el equipo 'contrario' y tras intentar convencer a Putellas de que ese no era su lado, ha acabado cediendo a la petición de la capitana, eso sí, no sin dejar lágrimas por el camino.

Putellas ha tratado de explicarle a la niña de manera muy cariñosa que le había tocado con ellas aunque fuese vestida del Madrid CFF, pero no ha sido fácil. Al final, han saltado juntas de la mano al Estadio Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes. La escena ha quedado capturada por la fotoperiodista Lalu Albarrán. Una escena entrañable, que se resolvió de la mejor manera para la pequeña, que acabó de la mano de Alba Mellado.

🤣🤣🤣Vía @LaluRAlbarran



Alexia: Vamos, que salimos 👋

Niña: Pero yo soy del Madrid

Alexia: 🙂

Niña: 😟 Pero es que soy del Madrid



Ha terminado con Alba Mellado y tanto Alexia como la peque me han dado uno de los momentos más divertidos (y tierno) de mi vida fotoperiodística pic.twitter.com/FWNhI4cDeZ — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 26, 2019