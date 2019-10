Vox concentra a miles de personas en Colón en defensa de la unidad de España

Miles de personas se han concentrado este sábado en la Plaza de Colón de Madrid en una convocatoria organizada por Vox para defender la "unidad de España, el orden constitucional y la convivencia nacional".

En este acto participan el presidente de la formación, Santiago Abascal, acompañado por los dirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Unos doscientos voluntarios han trasladado a la concentración una bandera de España de 1.000 metros cuadrados -50 de largo por 20 de ancho, el tamaño de una piscina olímpica- y con algo más de 130 kilos de peso.

La enseña, que según la petición a la empresa fabricante es la más grande de la historia, ha sido portada desde la calle Génova -la calle donde se encuentra la sede del PP- hasta la plaza de Colón, según han informado fuentes de la formación a Efe.

Miles de asistentes han portado banderas españolas, de Vox y en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad al acto, en el que ejerce de presentador el periodista Cake Minuesa. Fuentes de Vox han adelantado que "por el momento" no está prevista la presencia de ningún representante del partido en la manifestación de mañana en Barcelona organizada por Sociedad Civil catalana.

Parlem se reivindica en Barcelona

El portavoz de la plataforma Hablemos-Parlem, Alan Barroso, ha reivindicado este sábado la "no polarización" política en Cataluña, y ha exigido diálogo y acuerdos a los partidos y a sus líderes, "en lugar de pasar la responsabilidad a los ciudadanos"·

Varios centenares de personas vestidas de blanco se han sumado a la convocatoria de esta plataforma en la plaza Sant Jaume para reclamar una solución dialogada al conflicto actual. Barroso ha explicado, en declaraciones a Efe: "Queremos dejar claro que no todos estamos polarizados, que no todo es A o B y que existe un sentimiento que no es ni uno ni otro, sino que somos gente normal que estamos cansados de esta situación".

"Con esta concentración queremos demostrar que este fin de semana no sólo habrá en Barcelona una manifestación independentista y otra que quiere tratar lo que ocurre en Cataluña como si fuera un tema de orden público. También hay gente como nosotros que quiere diálogo", ha subrayado.