Bernal: "Me gustaría ser el primer corredor americano en ganar las tres grandes"

El campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, pasó por Carrusel Deportivo para contar su experiencia desde que consiguió la victoria en París y explicó que su objetivo futuro es "ser el primer americano en ganar las tres grandes"

"Ganar el Tour te cambia la vida. Es algo súper grande. En Colombia quedaron impactados con lo que logramos, estoy súper contento. Cuando uno cruza la línea de meta y sabes que has ganado el Tour fue como un sueño. 'No puede estar pasando, despiértame', pensaba", explicó antes de participar este domingo en el Criterium de Saitama, en Japón, donde pasó por los micrófonos de Borja Cuadrado.

Cuando le preguntaron qué pensó al cruzar la línea de meta, Bernal lo tuvo claro: "Se me vino cuando estaba con mi papá mirando el Tour". "Cuando lo gané no me paré a mirar todo lo que has hecho para llegar ahí, pero sí me acordé de cuando lo veía con mi padre en la televisión", narró.

En lo referente a cuál es su próximo objetivo tras ganar el Tour, el corredor colombiano explicó que "tiene mucho respeto por las tres grandes: el Tour, La Vuelta y el Giro". "Mi sueño sería ganar las tres y ser el primer corredor americano en hacerlo, sería algo increíble. Pasaría a la historia", dijo.

"En los últimos dos años he tenido unas lesiones y unas caídas muy fuertes, pero siempre he tratado de tomarlo bien. Dejar el resentimiento al lado y pensar 'por qué hice esto, no fue mi culpa..'. Pensar que las cosas pasan por algo y la vida me puso acá por algo", explicó.

Respecto a compartir equipo con Froome, Bernal dijo que "hablaba con él y le decía que es algo especial tener tantos buenos corredores". "Debería motivarnos para entrenar más sabiendo que tenemos competencia y que hay que sacar el mejor nivel. Es una experiencia que hay que vivirla: con 22 años poder codearme con un corredor como Froome es algo bonito" , concluyó.