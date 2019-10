Nadal explica su evolución de cara a darle importancia a ser número 1 del mundo

En vísperas del inicio del Masters 1.000 de París, el último de la temporada, el español Rafael Nadal aseguró que acabar el año en el puesto de número uno de la ATP no es una obsesión, pese a que tiene opciones de hacerlo por cuarta vez en su carrera.

'Duermo igual de bien cuando soy número 1 que cuando soy número 2. Por supuesto que prefiero ser número 1, pero estoy muy contento con la temporada que he hecho. El inicio fue complicado. Antes del pasado torneo de Montecarlo era difícil imaginar que estaría en esta posición. Estoy orgulloso del año que he completado', aseguró el español.

Nadal recuperará el puesto de número uno el próximo cuatro de noviembre pase lo que pase en París, porque el serbio Novak Djokovic, que ocupa esa posición por el momento, fue finalista en la capital francesa y en Londres la pasada temporada, por lo que tiene muchos puntos que defender, a diferencia del español. Pero Nadal insistió en que acabar como número 1 no es una obsesión.

'En el pasado ya tuve que jugar un partido más para ser número 1. Fue el caso en 2017, que tuve que venir aquí a ganar un partido. Ahora es diferente. Este año no he ido a China. Tengo que buscar prioridades. Los últimos años mi objetivo no es ser número 1, es organizar mi calendario para que pueda jugar el máximo tiempo posible. No voy a jugar partidos de más para acabar número 1', señaló.

En la pelea por el número 1, este sábado se entrenó con su rival por el puesto, Djokovic. "Esto es un deporte y hacer de un juego una anormalidad o una rivalidad sacada de contexto sería un error. No entiendo el deporte así y mis rivales principales tampoco. Por eso vivimos una época en el tenis que se vive con bastante normalidad todo lo que va ocurriendo", afirmó.