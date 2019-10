Marcelo Vieira se ha confesado en un artículo en 'The Players Tribune' en el que relata lo mal que lo pasó en las horas previas a la final de la Liga de Campeones en la que el Real Madrid derrotó al Liverpool. "No podía respirar. Estaba tratando de no entrar en pánico. Fue en el vestuario justo antes de la final", relata.

"Sentí como si tuviera algo atrapado en mi pecho [...] No estoy hablando de nervios. Los nervios son normales en el fútbol. Esto fue algo diferente", dice el brasileño para tratar de explicar el ataque de ansiedad que sufrió antes de ese partido.

Uno de los factores a los que el defensa achaca el problema es el "peso" que sintió ante la ocación de ganar la Champions por tercera vez consecutiva. "Cuando tienes la oportunidad de hacer historia sientes ese peso [...] Pensé en llamar al médico pero me preocupaba que no me dejara jugar".

En su relato, el brasileño confiesa los muchos momentos en los que se sintió mal. De hecho, esto es lo que pensó cuando pisó la hierba: "Si tengo que morir aquí esta joche, joder, moriré". Pero cuando vio el balón en el círculo central todo cambió: "El peso de mi mecho desapareció. Estaba en paz". Y el Madrid volvió a ganar la Champions por tercera vez consecutiva.