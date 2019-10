El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, celebró este miércoles la victoria de su equipo frente al Arsenal en octavos de final de la Carabao Cup (Copa de la Liga inglesa) tras un épico empate a cinco en Anfield solventado en la tanda de penaltis con el decisivo fallo del español Dani Ceballos.

Sin embargo, Klopp se mostró preocupado acerca de la acumulación de partidos que tendrá que afrontar su equipo y expresó claramente la posibilidad de no presentarse al próximo partido de esta competición, para el cual el sorteo les ha emparejado con el recién ascendido Aston Villa.

El problema llega al coincidir las fechas previstas de esta eliminatoria de cuartos con la participación de los 'reds' en el Mundial de Clubes, competición para la que se ganó el derecho con su triunfo en la pasada Champions League, con la final disputada en el Wanda Metropolitano de Madrid.

"Si la Carabao Cup no encuentra un lugar adecuado para nosotros, que no sean las 3 AM del día de Navidad, no la jugaremos", aseguró de forma tajante, explicando que "la FIFA nos dijo que el Mundial de Clubes se juega en esas fechas y allí tendremos que estar, y las fechas en las que la Premier League nos dice que hay que jugar también lo haremos".

"Si tienes un calendario en el cual un equipo no puede tomar parte en todos los partidos, entonces tienes que pensar el calendario", aseguró, explicando que "si los cuartos de final no se pueden mover de fecha, entonces nuestro rival será el que avance, o el Arsenal podrá ocupar nuestro lugar".

"Nosotros queríamos ganar", se defendió ante las críticas por sacar ante el Arsenal una alineación plagada de suplentes, jugadores del filial y debutantes, concluyendo que "lo hicimos y si no nos encuentran una fecha adecuada, no podremos jugar la próxima ronda".

La amenaza de Klopp recuerda a lo ocurrido 20 años atrás, cuando a causa de la disputa del primer Mundial de Clubes de la historia, el Manchester United renunció a jugar la FA Cup recibiendo notables críticas en Inglaterra por ello.