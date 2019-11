Nadal confiesa qué es lo más extraño que le ha pasado durante su carrera

Rafael Nadal está disputando durante esta semana el Masters 1000 de París-Bercy, donde busca asegurarse el número 1 a final de año por quinta ocasión en su carrera.

En una entrevista con la organización del torneo, el balear ha confesado cuál fue el momento más extraño que ha vivido en su carrera profesional y que tuvo lugar hace unos años en el torneo de Hamburgo.

"Estaba en el vestuario, cambiándome, apoyé el pie en el suelo, sentí algo y vi cómo el tobillo se me estaba hinchando, haciéndose cada vez más grande. No sabía por qué y me asusté", confesó el balear.

"Resulta que se me había explotada una pequeña vena. En principio pensé que no iba a poder saltar a la pista para jugar pero lo hablé con el médico y me dijo que estaba todo bien", relató el balear, que se sintió aliviado al ver que todo quedaba en un susto.