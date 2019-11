El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en la previa del partido de Liga ante el Betis para analizar el estado del equipo blanco.

El Betis: "Será un partido muy difícil"

Valverde: "Es un jugador muy joven, tiene mucho futuro y presente, no me sorprende. Lo está haciendo muy bien y tiene su papel importante dentro de la plantilla, pero no es un 'Pogba low cost'"

Bale: "Este tema ya es antiguo. Está aquí, está otra vez en el campo poco a poco y nosotros estamos con él para que vuelva con el equipo"

¿Se va a quedar? "Está aquí con nosotros, entrena, trabaja, ha vuelto de su viaje, está mejor pero no disponible. Hay que sacarle a él y que venga a hablar para decir lo que piensa, pero yo le veo bien".

Marcelo y su ansiedad: "Yo no lo sabía, pero antes de una final siempre estás un poco estresado, es normal. Yo lo he vivido también de jugador. Marcelo cuando llega el partido cambia el chip y ya está"

Vinicius: "No creo que haya que tener un cuidado especial, todos saben que pueden jugar, tienen que estar preparados, y nada tiene que ver con que esté jugando últimamente Rodrygo, tiene que seguir trabajando como los demás".

¿Su posición? "No sólo le veo de extremo izquierdo, pero es la posición en la que él se encuentra mejor. Es un proceso normal para él de vez en cuando no jugar"

Rodrygo: "Hay que estar tranquilos con él, es un chico tranquilo, quiere trabajar y todo es normal, tiene 18 años, pero es un jugador de la plantilla con calidad y personalidad y cuando le toca lo ha hecho bien".

¿Ha venido bien no jugar el Clásico? "No lo sé, nosotros jugamos cuando nos digan y preparamos el partido bien, con un poquito más de tiempo. El partido del Barcelona ya lo tendremos que jugar, no hemos tenido el problema ahora pero lo vamos a tener, aunque no sea un problema sino un partido"

Hazard: "Lo hemos visto mejor y a lo mejor le falta un poco con marcar con regularidad, pero no estamos preocupados, estamos contentos con lo que él hace en el campo, lo vemos cada día mucho mejor"

Casemiro: "No sé si es un momento si él lo dijo así, y nosotros vamos a intentar que siga así"