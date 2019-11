Las grandes sorpresas de este inicio liguero en Europa

Este inicio de temporada nos está dejando un fenómeno que, a pesar de ser habitual cada campaña, se está produciendo simultáneamente en las grandes ligas europeas con al menos un conjunto que está haciendo las cosas realmente bien y ocupando una posición en la clasificación que no era la prevista para cumplir sus objetivos.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach

El mayor ejemplo de ello es el Borussia Mönchengladbach. El conjunto alemán ocupa lo más alto de la Bundesliga, un punto por delante del Bayern de Múnich y tres por encima del Borussia Dortmund, los grandes favoritos para llevarse el título liguero.

Su rendimiento esta campaña se sostiene, en mayor parte, gracias a las buenas actuaciones de Yann Sommer bajo palos, el despliegue físico y futbolístico de Dennis Zakaria - por el que ya se rifan muchos grandes del viaje continente - y los goles de Alassane Plea, que con cuatro tantos es el máximo goleador del equipo. Es el segundo equipo más anotador de la Bundesliga, y tiene en su entrenador Marco Rose, un alumno aventajado de Klopp, a quien dirigió en el Mainz.

Los jugadores del Gladbach celebrando la victoria / Getty Images

Premier League: Leicester City

Los foxes fueron campeones hace tres años con una idea de juego muy clara, ideada por Claudio Ranieri y ejecutada a la perfección. La belleza del fútbol defensivo se pudo ver en este Leicester, en el que cada contragolpe era diferente al anterior pero igual de efectivo. Las individualidades de Mahrez y Vardy hicieron de la épica el milagro.

Ahora, con Brendan Rodgers en el banco la idea es totalmente contraria. La posesión y el dominio del encuentro como idea de juego, combinado con juventud y talento. La media de edad es de 25,4 años, y tienen más puntos a estas alturas que el Leicester campeón. Europa es su objetivo.

Ligue 1: Nantes

El equipo de Christian Gourcouff marcha segundo en la Ligue 1, tan sólo superado por un superior PSG. Está dando la cara tras el decepcionante inicio liguero de Lyon, Marsella o Mónaco, quienes por plantilla deberían competir por los puestos de arriba.

El sistema es un 4-2-3-1 y la idea de juego es precisamente la del Leicester 2016, por supuesto no tan bien ejecutada, pero bastante efectiva. El conjunto canarie no sufre si no tiene el balón, y por el contrario, bien replegado atrás buscan recuperar la pelota para que bien Moses Simon (ex del Levante) o Blas hagan de las suyas con su velocidad y regate. No suelen anotar muchos goles, y encajan menos aún gracias a su joven guardamete Alban Lafont. Se puede decir que es un fiel practicante del 'unocerismo'.

Liga portuguesa: Famalicão

Si el Nantes era el Leicester de 2016, la SAD Famalicão es el Leicester 2019 llevado a la máxima potencia. Con una media de edad de tan sólo 23 años son uno de los más jóvenes de toda Europa.

Hace unos meses fue adquirido por un grupo de inversión israelí con la participación de Jorge Mendes, quien nutrió de jóvenes promesas este equipo, en el que destaca un jovencísimo João Neto, que con 16 años se está cargando el equipo al espalda, y después con grandes actuaciones de Nehuén Pérez, perteneciente al Atlético de Madrid o Anderson Silva, el pichichi del equipo. Con un fútbol atractivo ideado por João Pedro Sousa, hasta hace poco el segundo de Marco Silva, servirá de trampolín para muchos de los jugadores que están asombrando a todo el país luso.

Uno de los jugadores del Famalicao tras ganar en el Alvalade al Sporting / Getty Images