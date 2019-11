El primer y único gol del Barcelona en el Ciutat de València ha llegado de penalti, ejecutado por Leo Messi. El VAR -Del Cerro Grande- revisó la acción debido a un fuera de juego previo de Griezmann en el inicio de la acción ofensiva, pero decidió no intervenir. Las protestas de la afición levantinista no tardaron en llegar en las redes sociales.

No obstante, Iturralde explicó en Carrusel Deportivo el porqué no es un fuera de juego en el que deba intervenir el VAR, según el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Eso sí, opinó, que para él no debería ser así la norma, ya que el error del asistente en el fuera de juego queda sin rectificar, pero que es el criterio del CTA el que debe prevalecer y ser acatado.

"Si cuando Griezmann coge el balón, el balón va hacia atrás -como ocurre con el pase atrás de Semedo- y la defensa está rearmada no debe intervenir el VAR. Si ya has rearmado la defensa no es una acción directa y por ello el VAR no interviene", ha explicado Iturralde. Desde que Griezmann recibe en posición antirreglamentaria hasta que se comete el penalti pasan más de 20 segundos.

A pesar de que en acciones de penalti, si hay un fuera de juego previo, el VAR debe intervenir habitualmente, "en este pequeño matiz no. No todos los penaltis si hay un fuera de juego hay que pitarlos, esta es la excepción". En esta ocasión, Del Cerro Grande entendió que la defensa del Levante estaba rearmada y por tanto la decisión del colegiado Hernández Hernández de pitar penalti no fue rectificada.