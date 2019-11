El Real Betis frustra el liderato en solitario del Real Madrid

Un Eden Hazard que al fin comienza a parecerse al del Chelsea no puede poner como líder al Real Madrid. El conjunto blanco, que empezaba muy fuerte en el Santiago Bernabéu con un magnífico Hazard, no logró anotar en el primer tiempo para darle tranquilidad y ventaja al equipo para irse al descanso siendo líderes de La Liga. Los merengues y los béticos no gozaron de ocasiones especialmente determinantes en la primera parte, donde el protagonista fue Hazard tras anotar un golazo en fuera de juego a los siete minutos.

En la segunda parte todo se mantendría similar a lo que vimos en la primera. Mendy tuvo la más clara del partido y la falló, al minuto 63, tras un mano a mano con Joel que no pudo resolver por la presión de la defensa bética. No hubo más ocasiones significativas en un partido que se calmó en la segunda parte. Polémicas sí hubo; una posible mano en el área que defendía el Real Betis no sería pitada por el VAR por no considerarla trascendente en la jugada. Joel Robles sería clave en una jugada en los últimos minutos de partido, donde detuvo un disparo de los blancos que era gol claro.

Zidane empató por primera vez a 0 en el Bernabéu desde que es entrenador del Real Madrid. Otra racha que acompaña al entrenador francés es la de no haber ganado tres partidos consecutivos desde que dirige a los blancos en su nueva etapa.

Claves del partido

El video-arbitraje fue clave en el partido anulando el golazo tempranero de Eden Hazard al minuto 7 por fuera de juego. Además del VAR, Joel Robles firmó un partidazo con grandes atajadas que le permitieron al Real Betis sacar un punto de oro del Santiago Bernabéu.

Son tendencia

El defensor blanco, Ferland Mendy, se mantuvo durante casi todo el partido como tendencia en las redes sociales por las críticas que recibió en consecuencia a sus fallos durante el partido.