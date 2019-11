Se encuentra con su exnovio fallecido que había fingido su muerte para no pagarle una deuda

Una joven australiana, cuando tenía tan solo 18 años, le dejó a su novio de entonces uno 1.000 euros para que pudiera afrontar sus gastos tras perder su trabajo. Alister, que así se llama el chico de 21 (en aquel entonces), trabajaba como chef en un restaurante pero se lesionó una mano y fue despedido.

Según el medio local ABC, la chica le dio unos 1.000 euros para que pudiera hacer frente algunos gastos tras perder su trabajo, pero, Rachel que así se llama la joven, esperaba el dinero de vuelta en cuento Alister pudiera devolvérselo. Pero esto no sucedió, meses más tarde, la pareja rompió su relación y Rachel tan solo recibió "algo más de 300 euros".

El chico despareció sin dejar rastro en la vida de esta joven hasta que un tiempo después de la ruptura le dijeron que su exnovio había muerto. El chico no murió, simplemente fingió su muerte. Años más tarde Rachel se encontró a su ex trabajando en un restaurante. El joven había fingido su muerte para no pagar su deuda.