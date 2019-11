Johnson abandonará la amenaza de un 'brexit' sin acuerdo, según 'The Times'

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, abandonará la amenaza de que el Reino Unido se retire la Unión Europea (UE) sin un acuerdo en el programa electoral que está elaborando su partido, avanzó este sábado el diario 'The Times'. Para las elecciones generales del 12 de diciembre, Johnson se centrará en "materializar el 'brexit' inmediatamente" sobre las bases del acuerdo al que llegó con Bruselas en octubre, detalla el rotativo.

'The Times' revela que el mandatario conservador quiere dar un giro hacia el "centro" político para tratar de captar el voto de ciudadanos que no quieren retrasar el 'brexit', pero temen las consecuencias de una ruptura no negociada. El programa electoral de los 'tories', que se presentará de forma oficial en unas dos semanas, eliminará además el techo de endeudamiento del 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) que estableció el partido en 2017.

Johnson ha anunciado en los últimos meses incrementos del gasto público en diversos ámbitos, incluida la contratación de 20.000 nuevos policías, un programa de construcción de hospitales y un aumento del presupuesto de los colegios.

Según 'The Times', el primer ministro se comprometerá asimismo durante la campaña a aumentar las ayudas al cuidado de los niños de entre tres y cuatro años, entre otras medidas.