El dispositivo 'Alexa' podría resolver este raro crimen en Florida

La policía de Florida investiga la extraña muerte de una mujer durante una disputa doméstica para la que han recabado los audios de dos dispositivos 'Alexa' de Amazon Echo, según informa la 'BBC'. Silvia Galva, de 32 años, fue atravesada con un poste de la cama que tenía forma de lanza en una pelea con su novio.

El exmarido y presunto asesino de la mujer se declaró inocente de un asesinato en segundo grado. Según él fue todo un trágico accidente. La policía quiere saber si el dispositivo de escucha inteligente 'Alexa' grabó la disputa, de la que podrían extraerse nuevos detalles para dirimir el caso.

Según el informe policial, el hombre estaba tratando de sacar de su cama a Silvia Galva durante una discusión hasta que escuchó un chasquido. Una de las puntas del poste de la cama, con forma de hoja, se clavó en el pecho de la mujer atravesando hasta 30 centímetros de su cuerpo. Según el abogado del presunto asesino la muerte no fue intencional. De momento no se conocen muchos más detalles salvo que su exmarido llamó a los servicios de emergencia tras ver lo que le había ocurrido a la mujer.

Alexa, clave en la investigación

Una orden policial ha mandado recabar las grabaciones de audio que capturan el momento del ataque a la víctima. La empresa ha proporcionado esta documentación, pero no ha revelado su contenido a los medios. De momento, el presunto asesino ha quedado el libertad con una fianza de 65.000 dólares.

Lo cierto es que estos dispositivos, si están encendidos, escuchan todo, pero no saben traducir las conversaciones que no se dirijan directamente hacia ellos. Están diseñados para detectar palabras como "Alexa", "Hey, Siri" u "Ok, Google", si estas palabras no se detectan el audio se descarta. De momento, las investigaciones apuntan a que estos aparatos no envían conversaciones completas a un servidor remoto. Es, por lo que parece, muy difícil que pueda averiguarse algo, aunque se tendrán que revisar los datos.