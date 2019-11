Álex Márquez, en Carrusel: "Me voy a quedar en Moto2 para seguir mejorando como piloto"

Álex Márquez, flamante campeón de Moto2 tras quedar segundo en el Circuito de Sepang, estuvo en los micrófonos de Carrusel Deportivo donde fue entrevista por Dani Garrido.

"Me quedo con el año más que con el día. Ganar un mundial significa que eres el más completo desde marzo ahora. Me quedo con las carreras, con el año que he vivido con el equipo y hoy hemos puesto la guinda al pastel. Estoy muy feliz", reconoció el piloto español.

"Ha sido una carrera de corazón. Ha sido una carrera larga y dura, con mucho calor, las temperaturas más altas del fin de semana y no ha sido fácil controlarlo. Nos ha costado, Luthi ha apretado desde atrás pero hemos sabido resistir bien y esa ha sido la clave de la carrera", analizó el catalán.

Álex Márquez confirmó también que seguirá en Moto2 durante la próxima temporada. "En su día decidí quedarme en la categoría y seguir mejorando como piloto y así poder encontrar una buena moto de cara a 2021 en MotoGP", concluyó.