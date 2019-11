La foto viral de un perro abandonado que le ha ayudado a tener una familia

Gemma Louis Burton observó cómo un perro aparentemente solo entraba en un bus de línea y se sentaba en uno de los asientos ante la mirada de todos los pasajeros. Ha ocurrido en la ciudad de Bradford, en Reino Unido, y la mujer no dudó en tomarle una fotografía porque, como se supo después, el animal había sido abandonado, según recoge el 'Yorkshire Post'.

Las personas que estaban presentes cuidaron del perro hasta el final de la línea. Como cuenta la señora, se subió solo, en la parada de Bierley e intentó bajarse en alguna ocasión, pero, según cuenta la propia mujer, impidieron que se apeara porque estaban muy cerca de la carretera principal. Consiguieron que se quedara hasta el final, momento en el que trasladaron al can a una perrera.

En la publicación de Facebook, Gemma intentó apelar a sus dueños para que fueran a por el perro al intercambiador de Bradford, pero no recibió respuesta. El animal perdido y no reclamado fue trasladado al centro Yorkshire Rose Dog Rescue donde puede permanecer siete días hasta que lo reclamen. En caso de no ser así se pone en marcha el proceso de adopción o similares.

Janet Burrell, representante de la protectora, ha dicho al 'Yorkshire Post' que "quienquiera que sea el dueño no debe echarle de menos, pues ya han pasado 48 horas". El refugio informa que aunque todavía no han encontrado un hogar para el can, han recibido varias llamadas de personas interesadas en adoptarlo por lo que parece claro que han conseguido una nueva familia.