Valverde: "Cuando se pierde siempre se mira al entrenador, lo asumo"

El Levante y las derrotas fuera: "Las dificultades del inicio intento buscarlas en cada partido que perdemos. En el inicio no estuvimos muy bien fuera de casa, pero después hicimos una racha de tres partidos seguidos fuera, contra Slavia, Eibar, Getafe... Y el otro día es verdad que cuando teníamos el partido encarrilado y lo perdimos, sobre todo en un minuto que nos hicieron dos goles y luego el tercero. Lo que me pregunto es por qué hemos perdido, las razones en el juego, desde el punto de vista del fútbol. Las cosas psicológicas no las tengo en cuenta"

¿De quién es la culpa? "La responsablidad del entrenador. Es el responsable del equipo, de grupo y cuando se pierde siempre se mira a él. Lo asumo y ya está. El otro día no estuvimos bien en el primer rato del segundo tiempo. Perdíamos demasiado sencillo y podíamos haber salido de esas presiones. No estuvimos demasiado bien en cuanto a nuestro juego de ataque. No tuvimos la pelota suficiente para paliar eso"

Dembélé: "Cada uno tiene que buscar siempre su sitio, intentar mantenerse en el puesto y lo mismo que le pasa a Ansu, a Luis Suárez, a Griezmann o a Piqué le pasa a Dembélé. Tendrá que intentar mantenerse y que no le quiten el puesto cuando tenga su opción"

Luis Suárez: "No tiene una lesión importante. No sé cuándo puede estar, no tengo la certeza absoluta de si estará mañana, creo que es justo, veremos para el sábado. No es como la otra vez".

Explicación a las derrotas: "No hay una explicación en lo anímico o psicológico. Siempre se puede pensar que nos puede volver a pasar, pero apenas hay tiempo cuando te meten el segundo. En Liverpool nos hicieron dos goles en dos minutos, pero son circunstancias del juego. Cuando te hacen un gol la idea es intentar remontar cuanto antes".

¿Problemas fuera de casa? "Empezamos mal fuera de casa, habíamos conseguido paliar eso ganando tres partidos seguidos y ahora hemos vuelto a perder, pero eso no significa que vayamos a seguir perdiendo. Antes del Levante no teníamos ninguna preocupación, ahora queremos retomar la senda de las victorias.

De Jong: "Está adaptándose todavía, es un jugador que necesita espacio para moverse, incluso cuando juega de mediocentro, pero nos está aportando muchísimo, da mucho dinamismo, es un jugador potente

Ir por detrás en el marcador: "Este equipo ha remontado muchos partidos adversos, unas veces remontas y otras no puedes, hay que admitirlo y pensar en qué hemos fallado, pero siempre intentamos ir a por todo

Griezmann: "Lo que hay que hacer es sumar y él se está metiendo muy bien en el juego del equipo, hace un trabajo increíble y la parte defensiva a nosotros nos viene bien; ha hecho goles y esperamos que haga más"

Riqui Puig: "Son decisiones de carácter interno, yo no sé qué puede pasar en el mercado de invierno, es verdad que tenemos un centro del campo con muchísima gente. Él es un talento que está claro que va a jugar en el Barça, lo que no sabemos es cuándo, porque está en un periodo de formación"

Extra de presión: "Está claro que cuando pierdes tienes más presión, sabemos lo que significa, se genera mucha marejada, es así, y está bien porque te obliga a una reacción"

¿Problema individual o colectivo? "El colectivo es lo que más nos ocupa; errores individuales siempre va a haber, y de lo que se trata siempre es de generar unas pautas en las que los errores no te penalicen mucho y los aciertos estén más de tu lado"

Cómo influye la situación política: "No es una situación nueva para nosotros y nosotros representamos a un club con nombre internacional y estamos obligados a que la visibilidad del mismo sea la que intentamos hacer, jugar bien y conseguir resultados para que la gente está contenta. No tiene influencia en nada.