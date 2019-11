¿Quién es Erling Haaland y por qué es el delantero de moda en Europa?

Es el mejor goleador de la Bundesliga austríaca y de la Liga de Campeones. Los 22 tantos en 16 partidos oficiales del delantero noruego del Red Bull Salzburgo Erling Haaland no han pasado desapercibidos para los grandes clubes de Europa. Con los precios de los fichajes por las nubes, ya se especula que la perla escandinava de 19 años está en la agenda de numerosos clubes como la gran ganga del próximo mercado de invierno.

La fuerza de sus 194 centímetros de altura ha ayudado a que el joven futbolista sea actualmente el máximo realizador en la Liga de Campeones, con seis goles, y en la Bundesliga austríaca, en la que sale a gol por partido.

¿Cómo juega?

Haaland es la versión del siglo XXI del delantero clásico. Pero junto a su gran físico tiene una velocidad y una habilidad inusuales para su estatura. Su gran referente como jugador es el sueco Zlatan Ibrahimovic.

Y allá donde el físico y la velocidad no llegan, lo hace el talento, y Haaland ha demostrado en lo que va de temporada que tiene mucha clase en su pierna izquierda, con la que ha anotado 17 de sus goles.

Una faceta en la que debe mejorar es el juego aéreo -tan solo 3 de sus goles fueron remates de cabeza-, pero su juventud y su elevada estatura hacen lógico pensar que será una cuestión de tiempo que sume esa característica a su repertorio.

¿Desde dónde ataca?

Dentro del sistema de juego del Red Bull Salzburgo, que se caracteriza por un ritmo vertiginoso, Haaland siempre actúa en la punta de ataque, aprovechando los espacios que se crean gracias al continuo cambio de posiciones de sus compañeros

Pero su influencia va más allá de los goles que anota, puesto que también puede asumir el papel de asistente cuando la defensa se cierra demasiado sobre él.

Sin una visión de juego notable, pero destacada para un delantero de área, Haaland ha regalado cuatro goles a sus compañeros, convirtiéndose así en el segundo máximo asistente de la plantilla.

El gran escaparate de Haaland

Y este sistema funciona más allá de Austria, al menos en ataque, puesto que los Toros Rojos han anotado 11 goles en sus tres partidos de Liga de Campeones, que se saldaron con una contundente victoria ante el KRK Genk por 6-2 y dos ajustadas derrotas ante Liverpool (4-3) yl Nápoles (2-3).

Esos tres encuentros sirvieron a Haaland para mostrarse ante el público de la máxima competición continental, primero con un triplete ante el conjunto belga, luego con el tanto que puso momentáneamente las tablas en el marcador ante el Liverpool y, por último, con los dos goles que su equipo anotó ante el Nápoles. Todos ellos en momentos clave de los partidos.

Unas actuaciones que le han servido para entrar en los libros de estadísticas históricas de la Liga de Campeones, puesto que ha sido el primer jugador en anotar seis goles en sus tres primeros partidos en la competición.

La selección de Noruega

Haaland, habitual desde los 15 años en las categorías inferiores de Noruega, no se ha estrenado con la camiseta de la selección absoluta, con la que debutó el pasado mes de septiembre ante Malta en un partido de clasificación para la Eurocopa 2020.

Junto con el partido que disputó tres días después contra Suecia, en el que tampoco marcó, son sus dos únicas participaciones con la selección, puesto que una lesión impidió que entrara en la siguiente convocatoria para enfrentarse a España (1-1).

Sin embargo, en su país ya conocen la capacidad goleadora de un joven que marcó 9 tantos en un mismo partido contra Honduras durante la Copa Mundial Sub-20 que se disputó el pasado mes de mayo.

De padre a hijo

Erling Haaland es hijo del exjugador internacional noruego Alf-Inge Haaland, quien desempeñó la mayor parte de su carrera en Inglaterra hasta que se vio obligado a retirarse por una salvaje entrada del entonces jugador del Manchester United Roy Keane.

Al igual que su padre, Erling comenzó su carrera profesional en el Bryne FK de la tercera división noruega y le bastó solo una temporada para que el Molde FK, de la máxima categoría, pagara 200.000 euros por él. Tan solo tenía 17 años.

En su segunda temporada en su nuevo club, un todavía adolescente Haaland anotó 12 goles, lo que llamó la atención de un Red Bull Salzburgo que le fichó en enero de 2019 a cambio de 5 millones de euros, una cifra que le convirtió en el tercer fichaje más caro en la historia del club.

Once meses y muchos goles después, resulta difícil imaginar que no se vaya a convertir próximamente en la mayor venta de la historia del RB Salzburgo. Pretendientes no le faltan.