Ricky Rubio ha compartido en una extremadamente emotiva carta en The Players Tribune la durísima pérdida de su madre, víctima de un cáncer. Una enfermedad, que empeoró cuando todavía el catalán estaba disputando la temporada en Minnesota.

“Hice lo que necesitaba hacer en la cancha. Pero fue muy difícil. Mi mente estaba muy lejos. Pensé en mi madre todo el tiempo. Después de nuestro último partido de la temporada con los Wolves, volé a casa nuevamente. Mamá murió unas semanas después. Cuando alguien que amas muere, es como si una niebla te envolviera. Así fue para mí. Me sentí tan sin dirección... Todos los años, cuando volvía a Minnesota para un campamento de entrenamiento, comenzaba todos los días de la misma manera: FaceTiming Mama. La primera temporada después de su muerte, me despertaba y pensaba en llamarla. Me hizo querer romper mi teléfono. Pero no pude borrar su número. Incluso le envié mensajes de texto a veces. Todavía lo hago. Durante un tiempo, sentí que me estaba volviendo loco, como si estuviera hablando conmigo mismo".

"Durante la mayor parte de ese año después, estaba enojado. Culpé a muchas cosas. Culpé al baloncesto. Culpaba a las personas a mi alrededor por cómo me sentía. Le eché la culpa a todo. Pasé por una depresión”, ha sido contundente.

Además, el campeón del mundo con España no ha ocultado como le cambió la vida y cómo salió adelante: "Miré el baloncesto de manera diferente después de eso. Vi la vida de manera diferente. Nada se sentía tan serio como solía hacerlo. Ya sabes, solo estamos jugando un juego... Y a veces fue un alivio para mí salir y bailar y olvidarme de las cosas. Pero eso no funciona para siempre. Sentía que estaba pisando el agua lo mejor que podía, pero aún me ahogaba. No sé cómo explicarlo. Aprendí que no podía solucionarlo solo cuando finalmente recibí ayuda, cuando fui a hablar con un terapeuta".

"Sigo siendo el hijo de una mamá. Todos los días trato de hacer algo para hacerla sentir orgullosa. Eso es lo que se merece. Somos un equipo. Nos tenemos para siempre. Te quiero mamá", ha concluido Ricky la emocionante carta.