Hollywood premia a Antonio Banderas por su interpretación en 'Dolor y gloria'

El español Antonio Banderas ganó el premio al mejor actor en los Hollywood Film Awards por su papel protagonista en Dolor y gloria, la cinta que dirigió su compatriota Pedro Almodóvar. Junto a Banderas también fue reconocido en la ceremonia otro artista latino: el argentino Pablo Helman, quien obtuvo el premio a los mejores efectos visuales por la película The Irishman del cineasta Martin Scorsese.

Banderas recibió su galardón de manos de la actriz Dakota Johnson, que es hija de su exmujer Melanie Griffith y con quien tiene una relación personal muy cercana desde que era una niña. Dolor y gloria, una de las cintas más aplaudidas de 2019 a nivel mundial, es una de las grandes favoritas para colarse como nominada en los Óscar en la categoría de mejor película internacional. Algunas quinielas también apuntan como posibilidad que Almodóvar y Banderas puedan ser candidatos en otras categorías de los Óscar como mejor guión original o mejor actor, respectivamente.

La 23 edición de los Hollywood Film Awards se celebró en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills (Los Ángeles). Esta gala de premios, de perfil más bajo que otras ceremonias de la industria audiovisual estadounidense como los Globos de Oro o los Óscar, es la primera de la temporada de galardones cada año al margen de la entrega de los Óscar honoríficos, que se celebró la pasada semana pero que tiene un carácter más atemporal al reconocer carreras profesionales y no películas y trabajos recientes. Los Hollywood Film Awards no tienen nominados y sus ganadores se conocen con antelación a la gala.

Además de Banderas, los Hollywood Film Awards premiaron hoy a Renée Zellweger como mejor actriz por Judy; a Al Pacino como mejor actor de reparto por The Irishman; y a Laura Dern como mejor actriz secundaria por Marriage Story. También salieron como triunfadores hoy en los apartados de dirección los cineastas James Mangold ("Ford v Ferrari") y Bong Joon Ho ("Parasite"). Por su parte, Charlize Theron se hizo con el premio de homenaje a toda una trayectoria profesional.