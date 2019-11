Zidane: "Bale es el primero que sufre por no poder jugar"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, dejó claro que Gareth Bale "no está listo de momento para entrenar con normalidad", pero que pone impedimentos a que se marche con su selección en el parón, subrayando que esto no le molesta y que el delantero "es el primero que sufre" por no poder jugar.

"Queremos que el jugador esté bien y de momento no está listo para entrenar con normalidad. Vamos a ver el día a día, pero su selección tiene derecho a convocarle y no nos metemos", expresó Zidane este martes en una rueda de prensa de nuevo centrada en el futbolista de Cardiff. El francés dejó claro que el galés "lo que quiere es estar bien".

"No hay que dudar de lo que quiere hacer, es el primero que sufre. Vamos a ver como va esta última semana y luego si está listo o no para estar con su selección. Ir se tiene que ir porque está convocado, me gustaría tenerle ya para no hablar de esto", trató de zanjar.

"Ahora mismo no está disponible", reiteró 'Zizou', que desconoce la conversación que el de Cardiff haya podido tener con el seleccionador Ryan Giggs. "Lo único que me interesa es tenerle bien, no me molesta que se vaya porque él quiere estar con nosotros y si no está listo no va a jugar con su selección", añadió. "Creo", aclaró a continuación.

Además, pidió tranquilidad respecto al extremo a su afición, que "debe pensar en positivo", y calificó de "tontería" que él desee que Bale salga en el mercado de invierno.

"Quiero que se quede y lo tengo claro. Va a intentar hacerlo bien con el Real Madrid, no tengo duda", admitió Zidane, que también eludió opinar sobre si estaba siendo "injusto" con el británico. "Son cosas que hay que aguantar", recordó. "Tengo buena relación con él, nos decimos buenos días todos los días", señaló sonriente respecto a su trato diario con el galés.

"Yo quiero a mis jugadores, pero no podemos tener todos la misma cercanía. No me ha pasado nunca nada con él, ni siquiera cuando parecía que se iba a ir en verano", remarcó el técnico madridista.

Sobre la marcha de Bale del Bernabéu sin haber acabado el partido del sábado ante el Betis, también le quitó hierro porque "pasaba lo mismo" cuando él jugaba. "Te podías ir antes del final del partido. Lo importante es que estén antes y al descanso apoyando. Todos están comprometidos y quieren ver a su equipo ganar", sentenció.

Por otro lado, resaltó que "es un poco lo mismo" con el centrocampista colombiano James Rodríguez, también de baja y que se podría marchar con su selección en el parón. "Está con molestias y es el día a día. Ahora no podemos contar que tiene exactamente, ojalá que vuelva rápido", se limitó a comentar.

"Ganar al Galatasaray nos daría prácticamente la clasificación"

De cara al partido ante el Galatasaray, Zidane reconoció que existe tanto "ilusión" por el hecho de jugar en el Bernabéu como de "responsabilidad" por lo que hay en juego. "Estamos siempre con la misma idea y actitud, el siguiente partido es siempre el más importante para nosotros", indicó.

"Sabemos lo que tenemos que hacer y no me preocupo de que sea una final o no porque creo que simplemente hay que pensar en hacer un gran partido y conseguir los tres puntos que prácticamente nos darían la clasificación", apuntó.

"A nuestra afición la necesitamos siempre. Ella quiere ver a su equipo jugar bien y ganar, y yo les pido que en los momentos complicados también nos apoye porque no siempre se puede marcar la diferencia desde el minuto uno. Les necesitamos hasta el final", afirmó a modo de mensaje a la grada.

Finalmente, el francés no entró a valorar la posibilidad de que Kylian Mbappé pueda aterrizar un día en el Real Madrid. "Es el jugador el que va a decidir su futuro. Es del PSG y veremos lo que pasa en el futuro, siempre dijo que su sueño era jugar en el Real Madrid", sentenció.