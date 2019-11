Las cámaras graban el "final inesperado" de una usuaria de patinetes eléctricos

Una joven usuaria de patinetes eléctricos termina siendo atropellada por un coche después de responder a las preguntas de un periodista sobre la nueva normativa aprobada por el consistorio de Palma de Mallorca. Después de responder a todas las preguntas del periodista de manera acertada, las cámaras graban como es atropellada por un coche cuando cruzaba el paso se peatones de una avenida.

Durante la entrevista, la joven cita algunas de las restricciones que recoge la nueva normativa aprobada por el ayuntamiento balear. “No se puede ir fuera del carril bici o de la acera, todavía no es obligatorio el caso, no se pueden llevar casco de música y creo que de noche se puede ir por todas partes a partir de las 22 hora más o menos”, señala la joven.

Tras enumera estos epígrafes, el reportero aprueba su respuesta: “aprobadísima, gracias”, proclama el reportero. Sin embargo, la cámara continúa grabando como avanza la chica por el carril bici y cuando está a punto de llegar a una zona peatonal, es atropellada por un coche. El vídeo se ha convertido en un fenómeno viral: “final inesperado”.