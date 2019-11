El dos contra uno de Rivera y Casado que Sánchez no respondió

Durante el bloque de calidad democrática, el presidente del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, han arrinconado a Pedro Sánchez cuando le han preguntado en repetidas ocasiones si iba a pactar con los líderes independentistas: "¿Va a pactar con los independentistas, sí o no? ¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, Torra o con Otegui? ¿Por qué no contesta? Es muy sencillo".

Sánchez no ha contestado a la pregunta de Casado y este ha seguido ("usted va a recibir los votos de JxCat, de ERC y la abstención de Bildu como hizo en la moción de censura y en los presupuestos sociales") apoyado por Rivera: "Quien calla otorga, señor sánchez. Quien calla otorga". El líder del PP ha señalado que no dormiría si "fuera catalán y viera a un presidente del gobierno en funciones que en un debate no dice que cierra la puerta a pactar con los supremacistas violentos que ahora mismo están atemorizando a la población en cataluña".

"Si estamos en una repetición electoral es precisamente porque el señor Rivera y el señor Casado votaron en contra de un gobierno progresista liderado por el PSOE. No hace falta que me apoyen simplemente se abstengan", ha contestado Pedro Sánchez aunque ha obviado la primera pregunta de Casado.



Abascal e Iglesias, sobre la memoria histórica



Otro de los rifirrafes más llamativos del debate se ha producido a tres bandas entre Sánchez, Santiago Abascal e Pablo Iglesias con motivo de la memoria histórica. "Soy el único en este debate que me he jugado la vida en el País Vasco contra ETA. No nos lleven a los viejos odios del pasado", ha dicho Abascal, que ha sido respondido rápidamente por Iglesias: "Nuestra candidata al Senado por Barcelona se llama Rosa Lluch, y su padre fue asesinado por ETA, y no va dando lecciones de víctima del terrorismo a nadie". Abascal remataba en este aspecto: "¿Usted condena los golpes de Estado a la República en el año 34? Si alguien tiene que ocultar algo son ustedes dos (a Iglesias y a Sánchez)".