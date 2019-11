La Policía tiene que intervenir en la grabación de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Mediaset ya tiene lista para emisión una nueva temporada de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', el programa de Cuatro en el que los famosos se convierten en anfitriones para ofrecer a sus invitados un menú de alto standing. La próxima tanda de capítulos estará protagonizada por Víctor Sandoval ('Sálvame'), Bibiana Fernández ('El programa de Ana Rosa'), Carmen Borrego ('Viva la vida') y El Dioni ('Acorralados'). Y ojo, porque según las últimas informaciones, las grabaciones no han transcurrido con toda la normalidad que se esperaba.

Fue el propio Víctor Sandoval, uno de los protagonistas del programa, quien confirmo en 'Sálvame' que la Policía tuvo que intervenir en las grabaciones por algo que sucedió, a juzgar por sus palabras, con Carmen Borrego. "Después de decir que Las Campos están muertas, he grabado un programa con ella…y fue hasta la Policía. No puedo decir más, pero fue hasta la Policía", explicó.

"¿Cuándo se emite? ¿Tú ya lo has cobrado?", preguntó entonces Jorge Javier Vázquez, a lo que Sandoval soltó lo siguiente: "No sé. Yo ya lo he cobrado y también voy a cobrar por otro lado".

Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la nueva edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', aunque teniendo en cuenta todo lo que ha pasado no sería de extrañar que Cuatro comience pronto a promocionar el regreso del programa.