El creador de 'Señoras del (h)AMPA': "La serie es una rareza dentro de la parrilla de Telecinco"

Las aventuras y desventuras de Mayte, Lourdes, Amparo y Virginia llegan a su fin, al menos por el momento. Este miércoles, Telecinco cierra la primera temporada de 'Señoras del (h)AMPA', una comedia gamberra que, a pesar de su irregular trayectoria en el prime time de la cadena, ha conseguido el beneplácito de la crítica y vivir una segunda vida de la mano de Amazon Prime Video. Sobre el pasado, el presente y el futuro de la serie hablamos en la Cadena SER con Carlos del Hoyo, artífice de este título de ficción.

Pregunta: Volvamos al principio de todo: ¿de dónde salen estas señoras del (h)AMPA?

Respuesta: Todo empezó porque la productora Mandarina estaba buscando una buena idea para volver al mundo de la ficción, que era algo que habían dejado de lado después de las últimas experiencias que habían tenido. Se dio la casualidad que me presenté allí con los guiones de un proyecto y les gustó bastante como escribía. Ese proyecto no les encajaba, así que me pidieron otro piloto que querían colocar en Mediaset. Conocía a Abril Zamora de haber hecho algunas cosillas juntos y empezamos a currar en otra idea. Preferían comedia, así que pensamos en qué tipo de comedia no se había abordado en la televisión nacional. Como a los dos nos gusta mucho el cine de terror pensamos en mezclar comedia con terror, algo que en España no se había hecho mucho. Y el hecho de que la historia estuviese centrado en unas mujeres de barrio y madres de familia nos gustaba mucho porque precisamente son el tipo de personajes que suelen quedar fuera de estos géneros. Al final, 'Señoras del (h)AMPA' nació de la necesidad de hacer un homenaje a nuestras madres y a todas las mujeres que conocemos que tiran para sacar adelante a sus familias.

P: A priori, es una serie que no encaja en el catálogo de ficción de Telecinco. ¿Os costó vendérsela a Mediaset?

R: Nos parecía impensable que Telecinco pudiera estar interesada en una serie como 'Señoras del (h)AMPA'. De hecho, empezamos a moverla por otros lares y en cuanto llegó al equipo de ficción de Mediaset nos dijeron que la querían. Nos sentamos con ellos, vieron el piloto y les encantó. Les dijimos que no era para nada el rollo que ellos hacían y Arantxa Écija, la directora de Ficción, dijo: "la comedia es de valientes". Los primeros sorprendidos fuimos nosotros, pero no costó nada.

P: Una serie de Telecinco que, además, ha entusiasmado a la crítica.

R: Ha gustado porque es una serie que huele a novedad. No es muy ambiciosa, porque no tenemos mucha pasta y no podemos mostrar grandes despliegues, pero sí podemos contar una historia que el espectador note que es diferente, note que es una rareza dentro de la parrilla del canal.

P: Ahora que la serie cierra su primera temporada, ¿qué balance haces?

R: Ha sido un aprendizaje. Nunca había hecho una serie para el prime time y al principio era algo que me asustaba. Sin embargo, el balance es muy positivo. He sufrido mucho y he llorado en el baño como las señoras del (h)AMPA, pero ha sido un máster a muchísimos niveles. Y, más allá de mi aprendizaje personal, estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. ¿Con más dinero hubiera lucido un poco más? Por supuesto. La primera temporada ha sido muy caótica, en el mal sentido, pero también en el bueno. Sin ese caos no se producirían accidentes felices y esta serie ha sido un accidente muy feliz.

P: La serie se estrenó con 3 millones de espectadores y se despide por debajo del millón. ¿A qué achacas el comportamiento que ha experimentado 'Señoras del (h)AMPA' en su emisión lineal?

R: Influyeron muchísimos factores. Primero de todo que la audiencia es impredecible. Ninguno sabía si lo iba a petar o se iba a comer una mierda, y la verdad que todos recibimos con mucha euforia ese 20,9% que hicimos en el primer capítulo. Pero de una semana para otra bajamos 800.000 espectadores y el toque de muerte, por supuesto, fue el parón en verano. Volvimos compitiendo con programas de muchísimo éxito como 'MasterChef Celebrity' y a unas horas que era muy difícil que la gente pudiera seguir la serie. Con lo que me quedo, sobre todo, es con las críticas. Todo lo demás no depende de nosotros, depende de muchísimos factores.

P: Cosas de cadenas, ¿no?

R: Cuando hicimos la serie para Telecinco sabíamos dónde nos metíamos. Jugamos con lo mejor y lo peor de estar en una cadena en abierto. Es maravilloso estar en Telecinco y que todo el mundo pueda ver 'Señoras del (h)AMPA', pero la contrapartida de eso es la publicidad, el horario del prime time y los movimientos de parrilla. Eso sí, en este caso tengo que romper una lanza a favor de Telecinco, porque a esa misma cadena a la que se le ha atacado tantísimo por emitirnos a las 23:15 horas de la noche, fue la misma cadena que dio luz verde a este proyecto y decidió apostar por una cosa tan macarra. Esa misma cadena que decidió renovarnos por una segunda temporada antes de estrenar la primera. Además, después de los datos que ha hecho la serie en la primera temporada, Telecinco podría haber dicho "paren máquinas porque no queremos la segunda" y no ha sido así. Todo el mundo nos felicita y nos transmite que están encantados con la serie, que la imagen de marca que les da es maravillosa.

P: También hay que tener en cuenta que Amazon es un seguro de vida para 'Señoras del (h)AMPA'.

R: Sin duda. Estamos tranquilos porque en el momento que Amazon ha entrado en la ecuación es una garantía, porque hay más intereses más allá de los de Telecinco. Además está siendo muy bien recibida en el mercado internacional. Solo por eso ha salido más que rentable. Sabemos que hay más vida más allá del consumo lineal. Cuando volvimos de verano y empezamos a ver las audiencias nos pusimos tristones porque pensábamos que nos íbamos a ir por la puerta de atrás y al final nos hemos agarrado a otra cosa. La gente puede ver la serie en Amazon, gusta fuera de España y las críticas son maravillosas.

P: ¿Qué nos va a deparar la segunda temporada?

R: La primera temporada se cierra completamente, porque en su momento no sabíamos si iba a ver una segunda. Pero ellas acaban en un escenario tan guay que cuando nos ofrecieron hacer una segunda accedimos encantados. La segunda no tiene nada que ver con la primera. Es el mismo universo, con las mismas chicas, pero les pasa unas cosas que no tienen nada que ver. El planteamiento de la nueva temporada en sí ya es muy bizarro. No queríamos estirar el chicle y decidimos hacer una cosa distinta. Las señoras del AMPA ya no están sobrepasadas, ya se han adaptado a esta vía criminal y hemos explorado unos caminos muy diferentes.