El futuro de Mbappé sigue siendo incierto. Las últimas declaraciones de Zidane, en las que afirmó que el jugador "es el que elige su futuro", no han sentado bien en París. Leonardo, director deportivo del club parisino, ha contestado al técnico del Madrid.

"Honestamente, molesta un poco, molesta", en declaraciones recogidas por RMC Sport. "No es el momento de hablar de sueños y todo eso. Que pare. Mbappé es muy importante para nosotros y no es momento de desestabilizarlo", explicó.



La reacción del brasileño viene después de que Zidane afirmase en una rueda de prensa que el Real Madrid "era el sueño" de Mbappé. "Es el jugador el que va a decidir su futuro. Es del PSG y veremos lo que pasa en el futuro, siempre dijo que su sueño era jugar en el Real Madrid", fueron las palabras del entrenador.

"Mbappé no fichó por el Madrid porque lo consideraba prematuro"

Días antes, el exvicepresidente del Mónaco Vadim Vasilyev afirmó que Mbappé "rechazó ir al Real Madrid porque lo consideraba prematuro".

"Me dijo: 'Vadim, en el fondo, siento que es demasiado pronto. Solo he jugado un año en mi país, soy parisino y no quiero dejar mi país así. Quiero convertirme en un gran futbolista. El Madrid tendrá que esperar", relató Vasilyev en el programa de la televisión TF1 "Telefoot".