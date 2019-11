Joaquín Sánchez ha querido pedir perdón a Vinicius por sus palabras -dirigidas a sus compañeros y captadas por las cámaras- en las que decía que el brasileño del Real Madrid es "muy malo".

Lo ha hecho en una entrevista en Canal Sur en la que ha explicado las circunstancias de su comentario. "Eso es un comentario que se hace en un momento determinado y no tenía que haber salido nunca. Me quise referir a que de cara a gol Vinicius afortunadamente para nosotros no está bien. No es algo que me invente yo. Pero no es que no sea buen futbolista, porque si no no estaría en el Real Madrid. Yo no soy así. Además, de cara al gol tengo menos peligro que un gitano sin primos".

El capitán del Betis reconoce su pesar por el hecho de que salieran a la luz sus palabras. "De alguna manera me sentí mal porque es un comentario que hago para mí con mis compañeros y el preparador... Después dicen que si nos tapamos la boca. ¿No nos vamos a tapar la boca?", ha comentado.

"Me quiero disculpar públicamente porque los que me conocéis sabéis que yo no soy así. No tuve mala intención sino que gue el momento de la jugada", ha añadido.