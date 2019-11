Mirotic: "Hay mucha gente jodida porque esté en el Barça, mucha gente que no lo ha superado y que no lo hará"

El jugador del Barça Nikola Mirotic ha negado este jueves que haya malestar en el vestuario hacia su entrenador, Svetislav Pesic, y por tanto ha desmentido que lidere un motín en contra del entrenador, unas acusaciones que achaca a la buena racha del equipo y al hecho de que hay "gente con mucha maldad" que no ha superado que haya fichado por el club blaugrana.

"Esto (las acusaciones de motín) pasa porque estoy en el Barça y hay mucha gente jodida, mucha gente que no lo ha superado y que no lo va a superar. Yo no digo nada a nadie, es su vida, pero les duele. Las razones las tendrán ellos. Nosotros tenemos que disfrutar y lo estamos haciendo", aseguró a los medios.

En un artículo en el diario Marca, y opiniones similares en algunos medios 'online', se aseguró que Mirotic era uno de los líderes de un supuesto motín contra Pesic por los métodos del técnico serbio y por sus hipotéticas broncas al equipo, pese al buen inicio de temporada que están haciendo. Una información desmentido por completo por Mirotic.

"Lo que hacen, o lo que pretenden, es mirar las miradas, números, cosas así y luego opinan y escriben lo que quieren. Es su trabajo, nosotros lo que tenemos que hacer es pasar de ello y hablar en la pista, y es lo que estamos haciendo; estamos ganando", señaló el internacional español.

Además, cree que estos artículos se escriben desde la maldad y desde ese no haber superado su fichaje por el Barça. "Vamos primeros empatados en la Euroliga, vamos bien en la Liga, se habla mucho de este equipo y hay gente positiva pero, por supuesto, hay otra gente con mucha maldad y sabemos muy bien quiénes son. Lo que quieren es intentar romper el equipo y la dinámica, se hablan cosas malas sobre mí, como lo último que ha salido", explicó.

"Es normal que este equipo pierda algún partido, o gane como el del Fuenlabrada, que fue 'justito'. Esto es el Barça y es bueno que se hable de nosotros en lo bueno, pero hay gente mala que va a hablar siempre mal y vernos con ojos negativos. Hay que pasar de ellos", añadió.

Por último, sobre este tema, aseguró que en el Barça, tanto los jugadores, los técnicos, la directiva y los aficionados, están todos "muy juntos y más ilusionados que nunca". "¿Qué es lo que pasa? Que hemos empezado bien, estamos donde queremos estar con todas las bajas y lesiones que hemos tenido; de trece partidos oficiales hemos ganado diez", celebró.

"El equipo está cansado pero esto es baloncesto y esto es parte del juego. Estoy muy feliz, igual que mis compañeros, y el equipo está creciendo. Hemos tenido ahora esa baja de Víctor (Claver) pero el equipo está con ganas y quiere responder", concluyó.

Por otro lado, de cara al partido de este viernes en Kaunas ante el Zalgiris, avisó de su dificultad. "Tienen buena pista y de los mejores aficionados. Vienen de jugar bien. Han perdido partidos que deberían ganar pero contra equipos grandes como Fenerbahçe o Madrid han jugado bien y han ganado", destacó.

"Como todos los rivales del Barça, se van a motivar y a querer demostrar que son mejores, que tienen mejores jugadores que Higgins o Mirotic o quien sea. Tenemos que igualar sus ganas. Va a ser un buen test. Vamos paso a paso, con mucha humildad y muchas ganas en todas las competiciones", aseveró al respecto.