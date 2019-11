Pedro Sánchez ofrece diálogo si "el separatismo catalán" vuelve a la Constitución

El presidente del Gobierno en funciones escribe esta mañana en 'El País' una tribuna en la que explica su postura sobre el conflicto en Cataluña. Afirma que "existen ámbitos de diálogo a explorar si los líderes separatistas abandonan definitivamente la vía unilateral. Podemos hablar y escucharnos, sin amenazas y sin descalificaciones. Sé que hay heridas abiertas, que hay dolor, que hay frustración. A pesar de ello, hay una oportunidad para la esperanza y para el diálogo, reconociendo lo que hemos hecho juntos y pensando en todo lo que juntos podemos hacer para mejorar el bienestar de todos los ciudadanos.."

Afirma Sánchez que para eso, "el separatismo catalán debe volver a la Constitución y respetar la ley". Asegura Sánchez que "el secesionismo se alimenta de mentiras y tiene conexiones con la ultraderecha".

"Actuar desde la templanza"

En su tribuna, Sánchez defiende su actuación. "En este momento es preciso actuar desde la templanza. Con firmeza para defender la convivencia, pero con inteligencia para entender que estamos ante la oportunidad de abrir una nueva etapa". E insiste en promover un diálogo, siempre dentro de la Constitución: "Nunca me he negado al diálogo si se articula en el marco de la Constitución y la ley. No quiero ser el presidente de unos contra otros, sino el presidente de todos los españoles".

Sánchez, sobre Torra: "Separatista radical"

"Qué absurda paradoja la de ver a un presidente de la Generalitat que quita importancia a la violencia y que al mismo tiempo censura a su propia policía, que cumple con su obligación y está a sus órdenes. Qué absurda paradoja y qué tremendo error. Por ello le pido que condene la violencia sin paliativos y que hable con los otros catalanes, con los partidos no separatistas. Que ejerza, en definitiva, como el presidente de todos los catalanes", escribe Pedro Sánchez.

El presidente del Gobienro en funciones se refiere a Torra como un "separatista radical": "El presidente de la Generalitat es un separatista radical, pero ello no le impide ni expresarse libremente ni defender públicamente sus postulados, por mucho daño que causen a la convivencia en Cataluña"

"Un desafío a Europa y a los europeos"

"Hoy el desafío del separatismo en Cataluña, construido contra nuestro marco constitucional y silenciando a la mayoría de catalanes contrarios a la independencia, es también un desafío a Europa y a los europeos. Preservar esos valores en Cataluña hoy es proteger la Europa abierta y democrática que defendemos", escribe.

"Otra cosa muy distinta son los actos violentos que —de forma organizada e intencional— se han producido en Cataluña en estos días. Actos que en modo alguno representan a una tierra admirable, plural y acogedora como Cataluña", asegura.