Bob Pop compara el debate a cinco con 'OT 1': "Abascal fue Chenoa"

El debate electoral que se celebró el pasado lunes con los candidatos a la presidencia sigue trayendo cola. El último en pronunciarse ha sido Bob Pop, quien ha aprovechado su sección en 'Late Motiv' para dar su opinión sobre el careo que protagonizaron Pablo Casado (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Santiago Abascal (Vox) y Albert Rivera (Ciudadanos).

"¿Sobre qué debatían?", le preguntó a Buenafuente. "Me hubiera gustado ver a los candidatos proponer distintas formas de modificar una realidad común a través de la política. Aquí había cinco candidatos proponiendo cinco versiones de la realidad y cinco formas de modificarla a su manera. Como si hubiera cinco diagnósticos diferentes con cinco tratamientos diferentes".

"Sentí que vivimos en realidades absolutamente paralelas, que el voto que buscaban no es un voto democrático para aliviar una realidad. Nos piden el voto para que le demos la razón en su propia interpretación de la realidad. De hecho, creo que el 10-N no vamos a votar por nuestro futuro, vamos a votar por quienes somos ahora. Nos van reescribir el guion, el argumento y el puto relato. Después de ver el debate tengo una sensación de derrota absoluta. Siento que hemos perdido la política, la compasión y hemos ganado el silencio", continúo.

Bop Pop también comparó el debate a cinco con la primera edición de 'Operación Triunfo': "El debate no es campaña política, es un programa de televisión. Igual que 'Operación Triunfo' no era música, era un programa de televisión. Pues el debate fue un 'OT' ideológico, donde lo de menos era saber quién iba a ganar la gala o el concurso. Aquí lo gordo era ver cuál de los participantes iba a petarlo con su temazo en las verbenas. Incluso ver no quién iba a petarlo, sino quién iba a grabar un dúo o un trío con artistas consagrados del panorama nacional".

"Y ya te digo yo que en el debate Abascal fue Chenoa. No va a quedar entre los tres primeros, pero ha conseguido que su canción se vaya a escuchar en todos los lados. Porque cuando la política va hacia el abismo, Abascal ya ha venido de allí", terminó.