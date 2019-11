Zidane, sobre Bale y James: "No están disponibles, pero tampoco lesionados"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, explicó antes del partido contra el Eibar y el parón de Selecciones que ni Gareth Bale ni James Rodríguez "están disponibles" para jugar en Ipurúa pero que "ninguno está lesionado".

"No están disponibles, pero no lesionados. No están disponibles para jugar. Van a ir con la Selección. Luego tienen cinco o seis días y a ver si están preparados para jugar", afirmó.

"No están preparados para jugar mañana. ¿Problemas físicos? Bueno... no han entrenado con el equipo. Algo en el campo han hecho. Pero un jugador que no entrena con el equipo no está disponible. No están lesionados", comenzó a explicar. "Tampoco te digo que puedan jugar perfectamente. Luego tendrán seis días para saber si pueden jugar o no. No es una decisión técnica", añadió.

Sobre qué opina sobre la posibilidad de que se lesionen con Gales y Colombia, Zidane dijo que "eso es inevitable, espero que no pase nada. Es verdad que en las últimas convocatorias han pasado cosas".

Respecto a si Luka Modric necesita jugar cada vez menos para descansar, el francés fue contundente: "No voy a decir nunca a un jugador eso". "El papel de Modric va a ser importante. Ha tenido molestias, pero Modric es Modric. Sabemos la calidad que tiene y veremos lo que vamos a hacer. Pero lo necesitamos", añadió.

"¿Mbappé? Yo sólo dije sus palabras"

El director deportivo del PSG, Leonardo, explicó esta semana que las palabras de Zidane sobre Kylian Mbappé "molestan" y pidió que parase porque "no es momento de desastibizar" al jugador. Respecto a ello, Zidane dijo que: "No dije nada, sólo lo que decía el jugador, que era su sueño jugar aquí. Luego él hace lo que quiera".