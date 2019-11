La puerta de Sergio Ramos para estar el próximo verano en los juegos olímpicos de Tokio 2020 con la selección española no está cerrada. Tampoco para Gerard Piqué. Al menos eso es lo que se desprende de las palabras del seleccionador Luis de la Fuente, que este viernes ha sido preguntado por la cuestión en la conparecencia posterior al anuncio de su última lista para la selección sub-21.

"Con Sergio no he hablado ni voy a hablar hasta que corresponda. Ni con él ni con nadie. Y no me planteo nada. Lo único que dije es que estoy orgulloso de como aficionado y español que jugadores de esa importancia estén dispuestos a venir con nosotros a afrontar un momento tan importante como son los juegos olímpicos", ha señalado el técnico.

Cuando la pregunta se ha orientado a la insinuación que hizo Gerard Piqué en 'El Larguero' sobre su disponibilidad para estar en Tokio 2020, la línea ha sido la misma: "Es lo mismo que he dicho con Sergio Ramos y lo traslado a cualquier futbolista: el que esté con nosotros, encantado. Que jugadores de esta generación que ha escrito la historia más importante del fútbol español estén dispuestos a venir me hacen estar encantado y feliz".

"Vendrán los que consideremos que están mejor, que es nuestra responsabilidad", ha concluido el seleccionador dejando constancia de que no está dicha la última palabra sobre esta cuestión y que ninguno de los dos futbolistas tienen cerradas las puertas del equipo olímpico aunque Piqué ya está retirado de la selección absoluta.

"Es una idea muy bonita [estar en Tokio]. Es un evento al que nadie diría que no. Ya se verá lo que pasa. Me emociono siempre vistiendo la camiseta de España", dijo el capitán de la Roja tras el último partido ante Noruega. "Nunca se sabe. En la vida no hay que descartar nada", señaló Piqué con una sonrisa cuando se le preguntó sobre su disponibilidad de cara a los juegos en la SER.