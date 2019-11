Las diferencias y similitudes entre los programas electorales de PP, Ciudadanos y Vox

Quedan pocas horas para que llegue el esperado 10 de noviembre, y con ello la celebración de las segundas elecciones generales de lo que llevamos de 2019. Y tal y como ocurriera en los comicios del pasado 28 de abril, la derecha se presentará fragmentada en tres opciones políticas: Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

En los últimos días y semanas se han publicado infinidad de sondeos que auguran un buen resultado para el partido de Pablo Casado, que mejoraría considerablemente su resultado de abril y se acercaría a la barrera de los 100 diputados. Los datos también pronostican un avance sustancial de la formación de Santiago Abascal, que podría colocarse incluso como tercera fuerza política gracias en parte al desplome del partido de Albert Rivera, que podría perder más de la mitad de los escaños logrados hace menos de un año.

Sin embargo, algo en lo que coinciden todas las encuestas electorales es en el amplio número de votantes indecisos, que podrían alterar el reparto de escaños entre PP, Ciudadanos y Vox. El último macrosondeo del CIS estimaba que el grupo de indecisos rondaría el 20-30% del electorado. Un 20,3% afirmó que "no lo tiene decidido aún" y un 12,4% dijo que "no sabe o no contesta".

Uno de los factores diferenciales que pueden decantar la balanza del voto este 10-N en la derecha son los programas electorales. Los documentos de las tres formaciones que aspiran a convencer al electorado de centro-derecha contienen grandes diferencias entre ellos, pero también curiosas similitudes.

Cataluña

La cuestión territorial, con especial énfasis en Cataluña, es el punto de partida de los programas electorales del Partido Popular y de Vox, mientras que en el caso de Ciudadanos el tema aparece reflejado en el décimo apartado, a partir de su propuesta número 221.

Sobre Cataluña la formación de Casado apuesta por la "legalidad constitucional en el ejercicio del derecho de autonomía", por la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, por la inclusión en el Código Penal del delito de celebración de referéndum ilegal y el de rebelión impropia, así como el de la obligación dela culpación íntegra de las condenas por rebelión y sedición. También plantean eliminar los indultos en casos de rebelión y sedición y remitir un requerimiento a Quim Torra "para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales". Eso sí, ni una palabra del famoso artículo 155 de la Constitución.

Los que sí que mencionan el artículo 155 en su programa electoral son los políticos de Ciudadanos, que abogan por aplicarlo "para garantizar la convivencia en Cataluña, la neutralidad de los espacios públicos y el acatamiento de la Constitución por parte de la Generalitat". Poner a los Mossos d'Esquadra a las órdenes del Ministerio del Interior es otra de sus propuestas, así como la de instaurar medidas para "mejorar los instrumentos para proteger a los españoles de los golpes de Estado del siglo XXI", entre las que se incluyen actualizar los delitos de rebelión y sedición y "reforzar los instrumentos de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que un golpe como el de octubre de 2017 nunca pueda volver a suceder".

Curiosamente, el documento electoral de Vox tampoco hace referencia al artículo 155, ya que la formación de Abascal aboga por suprimir la autonomía catalana "hasta la derrota sin paliativos del golpismo" y por ilegalizar los partidos independentistas (el programa hace referencia a aquellas formaciones "que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía"). También mencionan la transformación del Estado autonómico "en un estado de Derecho unitario", piden un solo gobierno y un solo parlamento para toda España y aseguran que dotarán de la máxima protección jurídica a símbolos como la bandera, el himno o la Corona.

En lo que sí se ponen de acuerdo los tres partidos es en pedir la protección del español como lengua a través de una Ley de Lenguas o una Ley Orgánica de Leyes Oficiales. Ciudadanos y PP también recogen en sus programas medidas para cerrar embajadas autonómicas o evitar la propaganda institucional del independentismo en el exterior, respectivamente.

Bajada de impuestos

En lo que respecta a impuestos, el PP afirma en su programa que quieren llevar a cabo una "revolución fiscal para reactivar el empleo y la competitividad". Y para llevarlo a cabo prometen rebajar el IRPF y situar el tipo máximo por debajo del 40%, una rebaja del Impuesto de Sociedades por debajo del 20%, la supresión del Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones en determinados casos, así como eliminar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, entre otras medidas.

Por su parte, Ciudadanos asegura que bajará el IRPF y establecerá un tipo máximo del 44%, suprimirá el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España, hará una reducción del Impuesto de Sociedades a las pymes al 15% y garantiza que no se tenga que pagar la plusvalía municipal en las transmisiones donde no se produzca un incremento de valor del inmueble.

Lo que propone Vox es realizar una "rebaja radical" en el impuesto sobre la Renta, una reducción del impuesto sobre Sociedades al 20%, una reducción del IVA al 4% en productos y fármacos infantiles y geriátricos, así como una reducción del impuesto de Sociedades para pymes al 15%, al igual que prometen los de Rivera.

Inmigración

En lo que se refiere a política migratoria, los tres principales partidos tienen alguna coincidencia en sus programas, como son la lucha contra las mafias de la inmigración ilegal o la protección a los militares y agentes desplegados en las fronteras nacionales. Pero también hay espacio para las discrepancias.

El PP aboga por impulsar una política de inmigración vinculada al mercado de trabajo, por una ampliación los tratados internacionales de retorno y expulsión de inmigrantes irregulares, por la creación de un Estatuto de protección temporal para venezolanos y por un sistema de atención a los menores extranjeros en nuestro país (menas).

Ciudadanos pide un sistema de 'visado por puntos' para "atraer talento extranjero" y tipificar el delito de tráfico de seres humanos en el Código Penal.

Por su parte, Vox apuesta por la deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen, así como de aquellos que "estén de forma legal, pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave". También piden "acabar con el efecto llamada", revocar las "pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española" y su medida estrella: levantar un muro "infranqueable" en Ceuta y Melilla.

Pensiones

Las sostenibilidad del sistema de pensiones es uno de los temas más candentes de la actualidad y como tal, los tres partidos incluyen medidas al respecto. Pablo Casado pide en su programa revalorizar las pensiones teniendo en cuenta el IPC y "otros indicadores", la transparencia del sistema para calcular el importe de las pensiones en todo momento y la reducción de la brecha por maternidad en las pensiones a través del Complemento de Maternidad.

Albert Rivera apuesta sin embargo por la recuperación del Pacto de Toledo, así como por flexibilizar el acceso a la jubilación valorando no sólo el tiempo, sino también de las cantidades cotizadas durante toda la vida laboral, la consulta de la pensión que recibirás en el futuro (medida que comparte con el PP) y la compatibilización del trabajo con el cobro del 100% de la pensión.

Los de Santiago Abascal reflejan en su programa su apuesta por un modelo mixto (50% con planes de pensiones y 50% del Estado) y por la exención del IRPF en las pensiones contributivas.

Sanidad

En Sanidad hay pequeños atisbos de similitudes entre los programas de los tres principales partidos del bloque de las derechas. Por ejemplo, los tres hacen referencia a las mejoras en las coberturas en salud bucodental (Ciudadanos promete el dentista gratis hasta los 16 años, el PP habla de programas de protección bucodental, especialmente para niños, mayores con escasos recursos y personas con discapacidad" y Vox habla de incluir la atención bucodental infantil). También hay menciones de los tres partidos a una tarjeta sanitaria única.

En el resto de propuestas, el PP promete la libertad de elección de médico y centro sanitario, el acceso en menos de 30 días a pruebas diagnósticas e intervenciones, el impulso del testamento vital ante una situación terminal y la extensión de los cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud.

Ciudadanos lleva en su programa para el 10-N la implantación de un calendario único de vacunación en todo el país, la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida "para garantizar el derecho a recibir cuidados paliativos y morir sin dolor." y la eliminación del copago para los dependientes severos y grandes dependientes.

Vox también pide un calendario de vacunación único, así como la gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios única en todo el territorio. También prometen que se suprimirán de la sanidad pública las "intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud", entre las que destacan el cambio de género y el aborto, una medida que ha suscitado mucha polémica. Tampoco ha estado exenta de polémica la medida estrella de Sanidad de Vox con respecto a la inmigración. Afirman que eliminarán "el acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y el copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo". Los de Abascal especifican que solo se cubrirán "servicios de urgencia".

Empleo / Paro

En empleo el PP promete "profundizar los avances en flexibilidad del mercado de trabajo alcanzados con la reforma laboral de 2012", así como crear mecanismos que fomenten la contratación indefinida y la movilidad y flexibilidad del mercado. Otras medidas de los populares pasan por sustituir la indemnización por despido por la "mochila austriaca", por prometer que los parados de larga duración que inicien un negocio no pagarán impuestos sobre los beneficios durante dos años y por la reducción de las cotizaciones sociales.

Ciudadanos pide directamente eliminar los contratos temporales. Afirma que con ellos "todos los contratos serán indefinidos". Los de Rivera también llevan en el programa la posibilidad de crear una empresa en 24 horas desde un teléfono móvil o la bonificación al 100% durante el primer año de las cuotas empresariales a la Seguridad Social en la primera contratación indefinida de trabajadores menores de 30 años.

Vox habla de eliminar cotizaciones sociales de los contratos realizados a menores de 24 años durante 2 años, de unificar las indemnizaciones por despido a 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses y que empresarios y trabajadores puedan pactar de forma individual los contratos.

Autónomos

En materia de autónomos, el PP presenta una batería de propuestas encabezadas por la ampliación de la tarifa plana por 12 meses más, hasta los 2 años y la extensión a determinados colectivos sociales como los mayores de 52 años, los parados de larga duración o emprendedores del ámbito rural, entre otros. También proponen una cuota reducida para autónomos con ingresos que no excedan del SMI y la ampliación de la jubilación activa al 100% a todos los autónomos.

También pide la ampliación de la cuota a los dos años Ciudadanos, que establece una serie de ventajas, entre las que destacan que aquellos autónomos con ingresos reales inferiores al salario mínimo no tengan que pagar cuotas fijas o que aquellos que sean padres o madres no paguen cuotas en los dos años posteriores.

Vox también propone una cuota de cero euros si los ingresos no llegan al SMI y una cuota progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos. A esto suman una bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja.

Vivienda

Las medidas del PP en vivienda comprenden el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños, penas de privación de libertad de uno a tres años por la ocupación de viviendas o el impulso de la vivienda de nueva construcción para alquileres asequibles, destinando suelo público para 100.000 nuevas viviendas.

Ciudadanos apuesta por una Ley de Okupación Ilegal para que la gente recupere su vivienda ocupada en un plazo de 48 horas, una normativa para regular el alquiler vacacional y acabar con la "turismofobia" o ayudar a los compradores de primera vivienda en propiedad con un préstamo sin interés de hasta 15.000 euros.

Por otro lado, Vox lleva en su programa también la creación de una ley antiokupación que especifica que los ciudadanos "podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar". Además proponen tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada y una reforma para que los okupas sean expulsados "en cuestión de horas".

Violencia machista

En materia de violencia de género tanto PP como Ciudadanos piden que se desarrolle un Pacto de Estado contra este tipo de violencia. El PP suma a esta petición las promesas de una Ley contra la Trata de Seres Humanos y la de la prisión permanente revisable para los casos de asesinato cuando haya supuestos de violencia de género.

Ciudadanos añade al Pacto de Estado medidas como la ampliación de las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para que juzguen todos los delitos que supongan violencia machista o una ley para la prevención, asistencia y protección de la mujer frente a la violencia sexual.

En lo que respecta a Vox, se promete la derogación de la Ley de violencia de género "y de toda norma que discrimine a un sexo de otro" para sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar "que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños". A esto hay que sumar el compromiso de "perseguir las denuncias falsas".

Igualdad y feminismo

El Partido Popular promete en este apartado aprobaremos un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, un plan contra la brecha salarial, la efectividad del principio de igualdad de remuneración por razones de sexo y un Pacto Nacional para la Conciliación Laboral y la Racionalización de Horarios con medidas sobre teletrabajo o bolsas de horas para asuntos propios para favorecer la conciliación laboral y familiar.

En este sentido Ciudadanos apuesta por la equiparación de permisos de permisos de paternidad y maternidad hasta las 16 semanas para cada uno y por fomentar la transparencia salarial en las empresas, e incentivar la publicación de estadísticas salariales desglosadas por sexo.

Por su parte, Vox va más allá de esas 16 semanas que pide Ciudadanos y promete aumentar el permiso de la madre a los 180 días. A esto le suma la supresión de todos los "organismos feministas radicales subvencionados" y la eliminación de las cuotas en las listas electorales.

Derechos LGTBI+

En el apartado de los derechos del colectivo LGTBI Partido Popular y Vox dedican el mismo número de medidas: ninguna. No hay una referencia explícita a las personas LGTBI en ninguno de sus dos programas.

Sí las hay en el de Ciudadanos, que promete promover una Ley de diversidad sexual y de género para acabar con la discriminación, el acceso a un alojamiento transitorio a las personas LGTBI, la atención a personas mayores LGTBI y la revisión de la rectificación registral del género.

Memoria histórica

En el apartado de memoria histórica las diferencias son más que evidentes. Mientras que el Partido Popular aboga por una Ley de Concordia "que incluya a todas las víctimas y que haga del recuerdo de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad y la paz para que nunca más vuelva el odio y la violencia entre españoles", Vox pide directamente la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Ciudadanos no refleja en sus 250 medidas de programa nada relativo a este aspecto.

Cambio climático

PP y Ciudadanos destacan en sus programas la problemática del cambio climático y hacen referencia a diferentes aspectos compartidos como el agua o la limitación del uso de plásticos. Los populares prometen aumentar las inversiones en sistemas de reciclado, avanzar en la eliminación de envases de plástico y apostar por envases más sostenibles y por un Pacto Nacional por el Agua, consensuado con las comunidades autónomas, regantes y sectores afectados.

Mientras tanto, los 'naranjas' prometen una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un Plan Nacional de Reforestación que plante 10 árboles por cada ciudadano español, por la prohibición de los productos de plástico de un solo uso, por la implantación en municipios de 10.000 habitantes de la obligatoriedad de recogida selectiva y por la actualización del Plan Hidrológico Nacional.

En las "100 medidas para la España Viva" de Vox no hay una sola que haga referencia al cambio climático.

I+D+I

El Partido Popular se compromete en su documento de cara a las elecciones del 10-N a tomar medidas para alcanzar una inversión del 2% del PIB en I+D+I. Ciudadanos redobla esa apuesta en su programa y afirma que triplicarán el presupuesto en investigación, desarrollo e investigación para alcanzar una inversión del 3% del PIB. Eso sí, su compromiso es de cara al año 2030. En el caso de Vox, el compromiso con respecto al I+D+I se limita a una sencilla frase: "Apoyo a la I+D+I".

Ley electoral

Los programas electorales de Ciudadanos y Vox hacen referencias claras a la modificación de la ley electoral. Los primeros piden una reforma para que los partidos necesiten lograr un mínimo del 3% del voto nacional (o un 6% en el caso de coaliciones) para entrar en el Congreso "para que España no dependa de los que quieren romperla".

Los ultraderechistas abogan por una reforma "para que valga lo mismo el voto de todos los españoles y los Diputados respondan ante los electores y no tanto ante los partidos políticos". Explican que una parte de los diputados serán elegidos en distrito único nacional. Además, los de Abascal piden la supresión de las cuotas por sexo o por otras causas en las listas electorales. En el programa del PP no hay referencia explícita a este tema.