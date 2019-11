Chris Froome continúa recuperándose. El ciclista de INEOS ha compartido una fotografía de uno de los 'recuerdos' que guarda del Criterium de Deuphiné: los clavos que le han sacado de la cadera y codo.

La caída que sufrió en el Dauphiné el pasado junio le costó su participación en el Tour. El ciclista chocó contra un muro a gran velocidad y, tras el suceso, el mánager del Ineos confirmó que era necesaria una internvención quirúrgica para reducir las múltiples roturas que había sufrido.

"Es increíble que pueda volver a la bici después de todas mis lesiones"



El propio Froome se mostró sorprendido de poder volver a correr después de tantas intervenciones durante su entrevista para Carrusel Deportivo. "Es increíble que pueda volver a la bici después de todas las lesiones que he tenido. Volver a la bici es una sensación increíble", aseguró.

"Todavía me queda una operación, tengo una placa en la cadera que me tienen que quitar en las próximas semanas. Estoy pendiente de eso y que me quiten un poco de metal de mi codo. La recuperación está yendo bien y espero correr en buenas condiciones en febrero de la próxima temporada", dijo entonces 'el keniata blanco'.